Missile SiAW: l'USAF choisit Northrop Grumman

Northrop Grumman a été choisi comme unique vainqueur de la phase 1 concernant le futur missile SiAW de l’USAF. Cette dernière a attribué un budget de 705 millions de dollars pour des développements et essais plus poussés. Ce missile devra principalement équiper les F-35 de l’USAF et détruire des cibles de grande valeur en stand-in.