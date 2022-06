SiAW : lancement de la nouvelle famille de missiles stand-in du F-35

Le lancement d'une nouvelle arme air-sol

La doctrine de bombardement de l'Armée de l'Air américaine (USAF) comprend deux types de munitions permettant la pénétration d'un objectif défendu :

bombardements stand-in ; utilisation d'avions capables de pénétrer les défenses ennemies (principalement des avions furtifs) et équipés de munitions de proximité (à faible portée)

bombardements standoff ; utilisation de n'importe quel type d'appareil de combat mais équipé de munitions à longue portée, permettant à l'avion lanceur de ne pas être mis en danger (d'où l'utilisation de "munitions standoff")

Or, depuis ce 25 mai, l'USAF a lancé une compétition concernant sa future génération de munition air-sol stand-in. Le programme, dénommé Stand-in Attack Wepon (SiAW), sera développé par trois entreprises : Lockheed Martin, L3Harris et Northrop Grumman. En revanche, Boeing et Raytheon n'ont pas été repris dans le contrat final. Chaque entreprise dispose d'un montant de deux millions de dollars et d'un délais de 90 jours. Aucune information ne vient confirmer une coopération entre les trois ou deux des trois entreprises choisies ou à l'inverse, la créations de 3 projets entièrement développés séparément. L'Air Force a déjà budgétisé 1,9 milliards de dollars lors des prochaines années fiscales pour le développement du SiAW, avec une fin de projet estimée à 2027.

L'arme en question, de par sa nature stand-in, devra équiper le F-35 mais pas le F-22 car d'après Michael Stuart, le directeur business developpement de Northrop Grumman, la soute interne de ce dernier est trop petite. Par ailleurs, un emport externe est exclu puisqu'il réduirait la furtivité de l'avion lanceur. Il a également précisé que la munition sera très rapide et d'ailleurs la plus rapide qu'un F-35 pourra emporter, afin de limiter le temps de réaction des défenses ennemies.

La digitalisation des programmes de développement continue également via ce programme : le B-52 et Rolls-Royce avaient fait office de premier contrat dans l'aéronautique militaire américaine pour un développement et une série de test, tous deux digitalisés ( plus d'infos dans cet article ). Désormais, le SiAW sera la première munition disposant d'un programme d'acquisition et de développement digitalisé.

SEAD mais pas seulement

L'USAF cherche aussi un missile disposant d'une architecture ouverte : il doit pouvoir intégrer différents systèmes modulaires et permettre une utilisation plug and play facile et rapide pour les unités au combat. Ce choix réduit aussi le processus d'essai et d'évaluation tout en facilitant de futures améliorations du missile.

Les cibles visées sont multiples :

systèmes de défense antiaériens intégrés

lance-missiles balistique

lance-missiles de croisière terrestre ou antinavire

brouilleurs de GPS

systèmes anti-satellite

Le développement de cette munition démontre une fois de plus que le Pentagone cherche à faire évoluer ses capacités face à une environnement global qui change. Il suffit de reprendre les opérations des dernières décennies pour s'apercevoir qu'elles ont toutes un point en commun ; les systèmes de déni d'accès et d'interdiction de zone (A2/AD) étaient inexistants ou peu développés. Aujourd'hui, le développement des capacités A2/AD chinoises (et potentiellement russes, malgré les défaillances aperçues en Ukraine) montre clairement que les différentes branches des Forces armées américaines doivent pouvoir se battre dans un environnement contesté.