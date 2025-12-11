Mars : MAVEN ne répond plus

La perte de contact date du 6 novembre. Les données télémétriques étaient pourtant normales avant que la sonde passe derrière la planète rouge. Puis, une fois de nouveau dans le champ de vision de la Terre, la communication n’a pas pu être rétablie. Sans donner plus de précision, la Nasa a indiqué que les équipes de la mission sont en train d’enquêter sur l’anomalie. MAVEN avait déjà connu des problèmes avec ses centrales inertielles en 2022. Depuis, la sonde se repère uniquement avec ses traqueurs d’étoile.

Lancée en 2013, la discrète sonde américaine avait pour mission première d’étudier la haute atmosphère de Mars et ses interactions avec le vent solaire. Un travail qui sera d’ailleurs en partie repris par les deux sondes de la mission Escapade, lancées par New Glenn il y a quelques semaines. Les données de MAVEN étaient importantes pour la compréhension de l’histoire de la planète, qui avait auparavant une plus importante atmosphère qu’aujourd’hui.

L’autre mission de MAVEN aujourd’hui est de servir de relais de télécommunications entre la Terre et les rovers martiens Perseverance et Curiosity. Mais son avenir est menacé depuis plusieurs mois avec la publication de la proposition de budget 2026 par l’administration Trump, suggérant de mettre fin aux opérations de la sonde. De son côté, le Sénat compte financer une sonde spécifique pour assurer le relais de télécommunications en orbite martienne (Mars Telecom Orbiter).