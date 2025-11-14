Blue Origin : succès interplanétaire pour New Glenn avec le lancement d’Escapade pour la Nasa

Moment historique qui force le respect hier soir ! New Glenn a réussi avec brio son second vol, en mettant en orbite héliocentrique deux sondes de la mission Escapade de la Nasa. Mieux : Blue Origin a réussi à poser et récupérer l’étage principal. Un tour de force jamais réussi même chez SpaceX, qui ouvre de nouveaux horizons !
Après plusieurs reports, en partie à cause d’une activité géomagnétique trop dangereuse, New Glenn s’est envolée ce jeudi 13 novembre 2025 à 21h55 heure de Paris (15h55 heure locale), depuis son pas de tir à Cap Canaveral. Les images du Livestream sont incroyables. Lanceur lourd réutilisable, New Glenn est capable d’emporter en orbite basse jusqu’à 45 tonnes de charge utile.
C’était le second lancement du nouveau lanceur lourd américain New Glenn de Blue Origin, 10 mois après le vol inaugural le 16 janvier. Lors du premier vol, la récupération du premier étage avait échoué. Cette fois-ci, c’est un succès total et historique pour Blue Origin. L’entreprise fondée par Jeff Bezos est une habituée de la réutilisation de booster avec le petit lanceur monoétage New Shepard dédié au tourisme spatial. Comme pour la New Glenn et pour la gamme Falcon de SpaceX, le booster revient se poser au sol avec une manœuvre de rétropropulsion. C’est tout de même une première historique pour Blue Origin car les dimensions ne sont pas les mêmes ! Seul le Starship (encore à l’état de prototype), a plusieurs fois réussi cette prouesse.
Suite à ce succès, l’heure est à l’accélération pour la New Glenn, avec une augmentation de la cadence des vols. Le manifeste en chargé, notamment avec les premiers déploiements de satellites de télécommunications en orbite basse, appartenant à la filiale Amazon Leo (ex KuiperSat) d’Amazon pour concurrencer Starlink. Des premières tranches ont été déployées par SpaceX et United Alliance (le premier des 18 vols Ariane 6, initialement prévu cette année, a été reporté à début 2026). Pour rester conforme à l’accord avec la FCC, plus de 1500 satellites Kuiper doivent être mis en orbite d’ici juillet 2026. Mais les retards de New Glenn et des autres lanceurs réservés rend cet objectif plus qu’ardu.
Profil de mission audacieux pour un second vol de certification ! La mission Escapade du programme SimplEx de la Nasa compte deux sondes de 120 kilos chacune, dont le but est d’étudier la magnétosphère martienne et son interaction avec le vent solaire. Propulsées par la puissance de New Glenn, les deux petites sondes vont atteindre Mars via une trajectoire inhabituelle car nous ne sommes pas dans bonne fenêtre de tir pour atteindre la planète rouge, qui a lieu tous les 26 mois. Les sondes partent d’abord se placer au point de Lagrange du système Terre-Soleil, où elles resteront pendant près d’un an. Les sondes réaliseront ensuite un survol de la Terre pour se catapulter vers Mars à moindre coût. Une fois en approche de Mars, les deux sondes se placeront en orbite très elliptique, qu’elles circulariseront et réduiront pendant six mois.
Escapade est un test bêta très important pour Rocket Lab. La société américano-néo-zélandaise a déjà été maître d’œuvre du module de croisière de la sonde CAPSTONE de la Nasa, mis en orbite de halo autour de la Lune en éclaireur de la future station spatiale internationale Gateway. C’est donc pour Rocket Lab le baptême rouge. La société qui en plus d’opérer le micro-lanceur Electron construit des plateformes satellites depuis cinq ans rêve de plus de collaboration avec des missions interplanétaires. Rocket Lab compte devenir un partenaire majeur de l’économie martienne imaginée par les Etats-Unis.
C’est une expérience technologique qui a été lancée plusieurs dizaines de minutes après le décollage. L’opérateur de télécommunication profite du vol pour tester le relais de données et de télémétrie par un terminal attaché à l’étage supérieur de New Glenn. Dans le cadre du Communications Service Project, cette expérience répond au souhait de la Nasa de sous-traiter au privé son réseau de relais télécom.
Moment historique qui force le respect hier soir ! New Glenn a réussi avec brio son second vol, en mettant en orbite héliocentrique deux sondes de la mission Escapade de la Nasa. Mieux : Blue Origin a réussi à poser et récupérer l’étage principal. Un tour de force jamais réussi même chez SpaceX, qui ouvre de nouveaux horizons !
Après plusieurs reports, en partie à cause d’une activité géomagnétique trop dangereuse, New Glenn s’est envolée ce jeudi 13 novembre 2025 à 21h55 heure de Paris (15h55 heure locale), depuis son pas de tir à Cap Canaveral. Les images du Livestream sont incroyables. Lanceur lourd réutilisable, New Glenn est capable d’emporter en orbite basse jusqu’à 45 tonnes de charge utile.
C’était le second lancement du nouveau lanceur lourd américain New Glenn de Blue Origin, 10 mois après le vol inaugural le 16 janvier. Lors du premier vol, la récupération du premier étage avait échoué. Cette fois-ci, c’est un succès total et historique pour Blue Origin. L’entreprise fondée par Jeff Bezos est une habituée de la réutilisation de booster avec le petit lanceur monoétage New Shepard dédié au tourisme spatial. Comme pour la New Glenn et pour la gamme Falcon de SpaceX, le booster revient se poser au sol avec une manœuvre de rétropropulsion. C’est tout de même une première historique pour Blue Origin car les dimensions ne sont pas les mêmes ! Seul le Starship (encore à l’état de prototype), a plusieurs fois réussi cette prouesse.
Suite à ce succès, l’heure est à l’accélération pour la New Glenn, avec une augmentation de la cadence des vols. Le manifeste en chargé, notamment avec les premiers déploiements de satellites de télécommunications en orbite basse, appartenant à la filiale Amazon Leo (ex KuiperSat) d’Amazon pour concurrencer Starlink. Des premières tranches ont été déployées par SpaceX et United Alliance (le premier des 18 vols Ariane 6, initialement prévu cette année, a été reporté à début 2026). Pour rester conforme à l’accord avec la FCC, plus de 1500 satellites Kuiper doivent être mis en orbite d’ici juillet 2026. Mais les retards de New Glenn et des autres lanceurs réservés rend cet objectif plus qu’ardu.
Profil de mission audacieux pour un second vol de certification ! La mission Escapade du programme SimplEx de la Nasa compte deux sondes de 120 kilos chacune, dont le but est d’étudier la magnétosphère martienne et son interaction avec le vent solaire. Propulsées par la puissance de New Glenn, les deux petites sondes vont atteindre Mars via une trajectoire inhabituelle car nous ne sommes pas dans bonne fenêtre de tir pour atteindre la planète rouge, qui a lieu tous les 26 mois. Les sondes partent d’abord se placer au point de Lagrange du système Terre-Soleil, où elles resteront pendant près d’un an. Les sondes réaliseront ensuite un survol de la Terre pour se catapulter vers Mars à moindre coût. Une fois en approche de Mars, les deux sondes se placeront en orbite très elliptique, qu’elles circulariseront et réduiront pendant six mois.
Escapade est un test bêta très important pour Rocket Lab. La société américano-néo-zélandaise a déjà été maître d’œuvre du module de croisière de la sonde CAPSTONE de la Nasa, mis en orbite de halo autour de la Lune en éclaireur de la future station spatiale internationale Gateway. C’est donc pour Rocket Lab le baptême rouge. La société qui en plus d’opérer le micro-lanceur Electron construit des plateformes satellites depuis cinq ans rêve de plus de collaboration avec des missions interplanétaires. Rocket Lab compte devenir un partenaire majeur de l’économie martienne imaginée par les Etats-Unis.
C’est une expérience technologique qui a été lancée plusieurs dizaines de minutes après le décollage. L’opérateur de télécommunication profite du vol pour tester le relais de données et de télémétrie par un terminal attaché à l’étage supérieur de New Glenn. Dans le cadre du Communications Service Project, cette expérience répond au souhait de la Nasa de sous-traiter au privé son réseau de relais télécom.
Ce vendredi 14 novembre, l’équipage d’astronautes chinois Shenzhou-20 est revenu sur Terre en toute sécurité depuis leur station spatiale. Mais comme leur vaisseau avait été impacté par un débris spatial, ils ont pris le vaisseau de l’autre équipage, qui pour l’heure n’a pas de moyen sûr pour rentrer.
Commentaires