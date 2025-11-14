Blue Origin : succès interplanétaire pour New Glenn avec le lancement d’Escapade pour la Nasa

Après plusieurs reports, en partie à cause d’une activité géomagnétique trop dangereuse, New Glenn s’est envolée ce jeudi 13 novembre 2025 à 21h55 heure de Paris (15h55 heure locale), depuis son pas de tir à Cap Canaveral. Les images du Livestream sont incroyables. Lanceur lourd réutilisable, New Glenn est capable d’emporter en orbite basse jusqu’à 45 tonnes de charge utile.

Nouveau chapitre pour Blue Origin

C’était le second lancement du nouveau lanceur lourd américain New Glenn de Blue Origin, 10 mois après le vol inaugural le 16 janvier. Lors du premier vol, la récupération du premier étage avait échoué. Cette fois-ci, c’est un succès total et historique pour Blue Origin. L’entreprise fondée par Jeff Bezos est une habituée de la réutilisation de booster avec le petit lanceur monoétage New Shepard dédié au tourisme spatial. Comme pour la New Glenn et pour la gamme Falcon de SpaceX, le booster revient se poser au sol avec une manœuvre de rétropropulsion. C’est tout de même une première historique pour Blue Origin car les dimensions ne sont pas les mêmes ! Seul le Starship (encore à l’état de prototype), a plusieurs fois réussi cette prouesse.