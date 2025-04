Amazon démarre (enfin) le déploiement de sa constellation pour l’internet global

Le début (tardif) de l’aventure

Reportée de… 14 jours pour des raisons météo, la mission KA 01 (Kuiper Atlas 01) s’est finalement envolée le 28 avril à 23 h 01 UTC de la base militaire de Cape Canaveral, en Floride.

Dans la coiffe du lanceur Atlas 5 d’United Launch Alliance (ULA) se trouvaient les 27 premiers satellites opérationnels de la constellation Kuiper, dédiée à l’internet global et haut débit, conçue, fabriquée et exploitée par Kuiper Systems, filiale d’Amazon.

Attendu depuis plusieurs années, ce premier lot a été placé sur une orbite circulaire basse à 450 km d’altitude, en attendant de rejoindre l’orbite définitive, haute de 630 km.

En préalable du lancement, Rajeev Badyal, vice-président du projet Kuiper, déclarait : « Nous avons conçu des satellites de communication parmi les plus avancés jamais construits, et chaque lancement est l'occasion d'accroître la capacité et la couverture de notre réseau. Nous avons effectué des tests approfondis au sol pour préparer cette première mission, mais certaines choses ne s'apprennent qu'en vol. Ce sera la première fois que nous ferons voler notre satellite final et que nous déploierons autant de satellites simultanément. Quel que soit le déroulement de la mission, ce n'est que le début de notre aventure, et nous avons tous les éléments en place pour apprendre et nous adapter à mesure que nous nous préparerons à lancer de nombreux satellites au cours des prochaines années. »

Pas moins de 95 lanceurs réservés

Pour mémoire, la constellation Kuiper une fois déployée comptera plus de 3 200 satellites.

Dans cette optique, Amazon a réservé depuis avril 2022 une myriade de lanceurs lourds – souvent disponibles depuis peu sur le marché : 2 Ariane 64 et 16 Ariane 64+ chez Arianespace ; 27 New Glenn (dont 15 options) chez Blue Origin ; 9 Atlas 5 et 38 Vulcan Centaur chez ULA ; et même 3 Falcon 9 chez SpaceX.

L’objectif est aujourd’hui de disposer de moitié de la constellation d'ici juillet 2026, conformément à l’accord en cours avec la FCC (Federal Communications Commission), la commission fédérale qui régule les communications aux Etats-Unis.

D’ici la fin de l’année, les lancements d’au moins trois autres lots KuiperSat sont d’ores et déjà programmés.

Mais pas de quoi inquiéter – et pour un bon moment encore – SpaceX, qui a lancé le 25 avril son 250e lot Starlink…