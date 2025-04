D’imposantes molécules organiques découvertes sur Mars

A l’aide d’un instrument franco-américain

Tel des archéologues cherchant le Graal, les planétologues et exobiologistes impliqués dans les missions spatiales martiennes recherchent depuis toujours toutes sortes de molécules organiques dans la sub-surface de la planète rouge.

Un article scientifique, intitulé Long-chain alkanes preserved in a martian mudstone (Longues chaînes carbonées préservées dans une argile martienne) et paru le 24 mars dans The