Malaysia Aviation Group commande 60 CFM LEAP pour des Boeing 737 MAX supplémentaires

Malaysia Aviation Group prend 60 CFM LEAP-1B

Malaysia Aviation Group (MAG) et CFM International (CFM) ont annoncé une commande de 60 moteurs CFM LEAP-1B, ainsi que des pièces de rechange supplémentaires, pour équiper la nouvelle flotte de MAG, composée de 30 Boeing 737 MAX. Cet accord fait suite à la cérémonie de signature qui s'est déroulée plus tôt dans la journée entre MAG, Boeing et CFM, en présence de Dato' Seri Anwar bin Ibrahim, Premier ministre de Malaisie et invité d'honneur.

Une flotte de Boeing 737 MAX8

MAG est la société mère de Malaysia Airlines et d'autres transporteurs régionaux et de fret. Malaysia Airlines exploite actuellement 11 Boeing 737 MAX 8 équipés de moteurs CFM LEAP-1B, et 14 autres appareils sont en commande. Au total, le groupe exploite actuellement 47 avions 737 de nouvelle génération équipés de moteurs CFM56-7B. L'histoire de MAG avec CFM remonte aux années 1990, lorsque ses compagnies aériennes ont commencé à exploiter des Boeing 737 Classic équipés de moteurs CFM56-3. « L'accord signé aujourd'hui avec MAG s'inscrit dans le cadre d'une relation très forte, vieille de trois décennies, avec une flotte croissante d'avions équipés de moteurs LEAP », a déclaré Gaël Méheust, président-directeur général de CFM International.

Trois portefeuilles d'activités ciblées

Malaysia Aviation Group (MAG) est une organisation mondiale de l'aviation qui comprend trois portefeuilles d'activités ciblées : Airlines Business, Loyalty & Travel Services (LTS) et Aviation Services. Le portefeuille des compagnies aériennes comprend Malaysia Airlines, Firefly, MASwings et AMAL by Malaysia Airlines. Le portefeuille des services aéronautiques comprend MAB Engineering, MASkargo, AeroDarat Services et MAB Academy. Le portefeuille LTS propose des services de voyage et des programmes de fidélisation par l'intermédiaire de Journify, Enrich et MHholidays. MAG a pour objectif de devenir le premier groupe asiatique de services de voyage et d'aviation, en fournissant des solutions de voyage personnalisées de bout en bout.