CFM fait progresser la surveillance de l'état des moteurs Leap

Des outils de diagnostic probabiliste et de pronostic par apprentissage automatique

Alors que le nombre d'opérateurs de moteurs Leap augmente dans le monde entier et que la flotte approche des 50 millions d'heures de vol, CFM International a étendu ses capacités de surveillance de l'état des moteurs grâce à l'apprentissage automatique, afin de fournir aux opérateurs des informations plus précises. Le système actuellement utilisé pour les moteurs CFM Leap-1A et Leap-1B modélise les données provenant de plusieurs capteurs au décollage, en montée et en croisière, à l'aide d'outils de diagnostic probabiliste et de pronostic par apprentissage automatique. Ces outils fournissent ensuite des alertes ciblées basées sur les signatures connues du fonctionnement du moteur. Les modèles opérationnels générés sont les plus précis que l'entreprise ait vus à ce jour et permettent de détecter plus rapidement les problèmes potentiels.

Un taux de détection augmenté de 45 %

Le système est utilisé de manière intensive depuis plus de dix ans sur les moteurs CFM56 et d'autres moteurs et bénéficie donc de l'expérience d'un large portefeuille de produits, d'un ensemble de données de qualité et d'une expertise approfondie du domaine. "Grâce à la combinaison de ce système de surveillance de l'état de santé et de l'expertise de notre équipe mondiale de support de flotte CFM, nous avons réduit de 60 % le délai d'identification des recommandations de maintenance préventive, augmenté de 45 % les taux de détection et réduit de moitié le nombre de fausses alertes au cours des dix dernières années ", a déclaré David Harper, directeur du support de flotte de GE Aerospace, la société mère de CFM.

Gestion de flotte

"Ces analyses de pointe fournissent aux opérateurs Leap les données dont ils ont besoin pour prendre des décisions éclairées et pertinentes en matière de gestion de flotte ", a déclaré Agathe Venard, responsable de l'ingénierie des données de flotte chez Safran Aircraft Engines, la société mère de CFM. "Ils bénéficient ainsi d'un niveau de stabilité de leur flotte sur lequel ils peuvent s'appuyer dans leurs opérations quotidiennes", ajoute Agathe Venard.