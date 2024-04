Magnix teste au banc son moteur électrique

Ukraine : six milliards de dollars d'aide militaire américaine toute neuve mais à plus long terme

Cette nouvelle aide diffère de la précédente aide d’un milliard car elle concerne uniquement des matériels et munitions qui n’existent pas encore : l’industrie de défense américaine doit se charger de produire ces six milliards d’aide militaire. De fait, cette aide arrivera à plus moyen terme mais assurera un flux de munitions vers l'Ukraine à plus long terme.