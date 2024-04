Magnix annonce une lettre d'intention avec Harbour Air pour 50 moteurs électriques magni650

Magnix et Harbour Air ratifient une lettre d'intention pour 50 moteurs électriques magni650. Les moteurs seront utilisés pour électrifier la flotte de Harbour Air et pour des conversions par des tiers. L'accord entre magniX et Harbour Air est le dernier jalon en date de leur partenariat de premier plan dans le secteur de l'aviation régionale durable.