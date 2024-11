magniX franchit le cap de la campagne d'essais de la NASA

Du NEAT vers le projet EPFD

C'est sur l'Electric Aircraft Testbed (NEAT) de la NASA, à Sandusky, aux États-Unis, dans l'Ohio que le magni650 a terminé ses essais au banc. Le magni650 a fonctionné avec succès à une altitude de 30 000 pieds (soit 9 000 m) à une puissance continue maximale de 700 kilowatts. La performance de l'EPU de magniX dans des conditions de vol simulé en altitude démontre qu'il est prêt pour la phase d'essai en vol de la NASA, soit le projet EPFD (Electrified Powertrain Flight Demonstration) et le rapproche de la certification.



Un puis deux groupes motopropulseurs sur un Dash 7

Au cours de la prochaine étape du projet EPFD, l'un des moteurs de l'avion d'essai De Havilland Dash 7 (qui en comporte quatre) sera remplacé par un groupe motopropulseur électrique magni650. Des vols d'essai sont prévus pour 2026. La dernière étape du programme consistera à remplacer un deuxième moteur à turbine par un autre moteur électrique magniX. Cette configuration devrait permettre de réduire la consommation de carburant de 40 % lors d'un vol typique. Grâce aux données recueillies, l'électrification des avions commerciaux à grande échelle se rapprochera de l'entrée sur le marché d'ici la fin de la décennie.



Accélérer le décollage du vol électrique

« Avec un record inégalé de premiers vols sur cinq aéronefs différents magniX est à la pointe de l'avancement de l'aviation électrique. Ayant lancé ses batteries Samson plus tôt en 2024, avec une densité d'énergie et une durée de vie et une durée de vie inégalées, magniX offre une solution de groupe motopropulseur électrique électrique complète avec une voie claire vers l'entrée en service», commente l'équipementier et motoriste. Reste que la batterie permettant de longs trajets est encore à créer ou à développer car pour le moment, le tout électrique sur le long terme reste utopique.



Electrique sur le court, hybridé sur le long

« La campagne d'essais NEAT nous a rapprochés de la première la première certification au monde d'un groupe motopropulseur électrique pour l'aviation », a déclaré Ben Loxton, vice-président des programmes techniques de magniX. « Le travail avec la NASA dans le cadre du projet EPFD permettra l'électrification de l'aviation commerciale régionale en mode purement sur les trajets courts, et l'hybridation sur les trajets plus longs - des étapes significatives vers la décarbonisation de l'aérospatiale ».