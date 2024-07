Maeve et Pratt & Whitney Canada collaborent sur les technologies de propulsion hybride-électrique pour l'avion M80

Miser sur l'aérodynamique et la propulsion pour changer la donne

« La performance et l'efficacité du Maeve M80, dont la conception est entièrement nouvelle, changeront la donne sur le marché de l'aviation régionale, car il combine une aérodynamique de pointe et une technologie de propulsion révolutionnaire », a déclaré Martin Nuesseler, chef de la technologie chez Maeve. « La collaboration avec Pratt & Whitney Canada à ce stade du programme nous permettra de valider et d'optimiser la conception de l'avion et du système de propulsion hybride-électrique, afin d'exploiter tout le potentiel de cette nouvelle technologie prometteuse », ajoute Martin Nuesseler.

Offrir les performances d'un jet et la rentabilité d'un turbopropulseur

La conception du M80 vise à offrir les performances d'un jet et la rentabilité d'un turbopropulseur. Avec un rayon d'action allant jusqu'à 1 200 milles marins (environ 2222 km), le M80 vise à réduire la consommation de carburant et les émissions jusqu'à 40 % par rapport aux jets régionaux de référence, tout en volant à des vitesses et altitudes comparables. Maeve vise une entrée en service en 2032 grâce à un solide plan de développement de produit intégré fondé sur l'expérience de l'équipe et les enseignements tirés de plusieurs programmes industriels aéronautiques.

Accélérer l'innovation technologique

L'atteinte des objectifs ambitieux visant à réduire les émissions et à rendre l'aviation plus durable dépendra des efforts combinés pour accélérer l'innovation technologique et favoriser la collaboration dans l'ensemble de notre industrie », déclare Anthony Rossi, vice-président, Ventes mondiales et marketing, Pratt & Whitney Canada. « C'est dans cet esprit que nous collaborerons avec Maeve, en tirant parti de notre expertise croissante en matière de technologies de propulsion durable, ainsi que de notre expérience inégalée sur le marché de l'aviation régionale depuis quatre décennies. »

Une croissance soutenue pour le marché du régional

Le marché de l'aviation régionale devrait connaître une croissance soutenue au cours des deux prochaines décennies, notamment en raison de la nécessité d'augmenter le nombre de passagers dans la fourchette de 70 à 90 sièges et d'améliorer les performances environnementales. La stratégie de Maeve consiste à accéder à ce marché mal desservi en proposant un avion au design épuré qui établit de nouvelles normes en matière de durabilité et d'économie.