Maeve Aerospace change la configuration de son appareil

Oberpfaffenhofen, nouveau site

Le constructeur aéronautique européen Maeve Aerospace lance une nouvelle version de son avion hybride-électrique de 80 places, en annonçant son expansion à l'aéroport d'Oberpfaffenhofen (Munich) afin d'accélérer les travaux sur le programme. L'avion, baptisé M80, est conçu pour l'avenir du marché de l'aviation régionale. Il retient une solution hybride.

800 nautiques d'autonomie

Le M80 est un avion hybride-électrique avec une autonomie de 800 nautiques (soit 1482 km), annoncé avec une réduction "de 40 % de la consommation d'énergie et aucun impact sur les infrastructures", commente le constructeur. Maeve déclare avoir "optimisé le concept de l'avion, afin d'atteindre les meilleures spécifications de sa catégorie en termes de capacité de passagers, d'autonomie, de délai et d'énergie nécessaire à la mise en œuvre [...] Le M80 est un avion au design épuré doté d'un système de propulsion hybride nouvellement intégré, ce qui permet de réduire considérablement l'énergie nécessaire à la mission et la consommation de carburant. Le M80 est donc le remplaçant idéal des jets régionaux et des turbopropulseurs", poursuit le constructeur.

Une nouvelle version hybride... qui succède à deux versions électriques

Le constructeur germano-néerlandais toutefois revu ses plans, puisqu'initialement, ce qui ne se nommait pas encore M80 mais Echelon 1 était un appareil de transport régional de 44 places équipé d'une motorisation entièrement électrique faisant appel à huit moteurs. Revu et repensé, l'appareil fut décliné en une seconde conception qui intégra ensuite quatre moteurs de 1,2 MW, une voilure à fort allongement avec ailerettes, avec des objectifs de masse maximale au décollage bien moindres. Le M80, troisième version en date voit une nouvelle évolution avec cette fois-ci l'adoption d'une motorisation hybride électrique, à l'image du futur ATR Evo, avec deux systèmes propulsifs développant 3000 ch ou 2,2 MW chacun. Se voulant futur concurrent d'ATR -ainsi que de Deutsche Aircraft-, la cible clairement avouée du M80 repose sur les CRJ et autres Dash 8 actuellement en service. En dépit d'une évolution drastique de sa configuration, le M80 voit son premier vol initialement programmé à l'horizon 2028 maintenu. Pour le moment, deux compagnies aériennes se sont montrées intéressées par l'appareil. L'une est néerlandaise, Lucy (qui a réservé 10 exemplaires) tandis que l'autre est néo-zélandaise, Air Napier (qui a signé une lettre d'intention d'achat pour 35 exemplaires).

Une conception évolutive

L'appareil pourrait possiblement évoluer par petites touches afin de mieux correspondre aux demandes des compgnies clientes potentielles, notamment celles situées outre-atlantique, un des marchés très convoités par Maeve Aerospace. Actuellement tout reste à bâtir, entre autres une chaîne de production, un prototype mais également un système propulsif puisque Maeve ne le concevra vraisemblablement pas mais fera appel à un motoriste, qu'il s'agisse de GE, Pratt & Whitney Canada ou encore Rolls-Royce.