Lune : Elon Musk renonce-t-il à Mars ?

Le fondateur de SpaceX a confirmé sur Twitter reporter au second plan sa priorité d’établir une colonie sur Mars pour se concentrer sur la Lune. Un profond changement de vision pour rester aligné sur l’objectif de Donald Trump de revenir sur la Lune en 2028 et de commencer à y établir une base dès 2030.
Patron de SpaceX, Elon Musk a annoncé mettre de côté ses ambitions de coloniser Mars dans un tweet du 9 février. Un revirement stratégique quelques jours après que le Wall Street Journal ait révélé l’abandon de SpaceX de tout projet de mission pour la planète rouge avec le Starship en 2026. Musk souhaite désormais s’installer sur la
