Lilium signe avec EmcJet pour la vente de ses ADAVe aux Etats-Unis

EmcJet, concessionnaire exclusif de Lilium au Texas jusqu'en 2030

Lilium a ouvert le 18 octobre 2023 les ventes privées de ses ADAVe (Aéronef à Décollage et Atterrissage Verticaux électrique ou eVTOL en anglais) sur le marché américain, en partenariat avec EmcJet une société de courtage et de gestion d'aéronefs. EmcJet sera le concessionnaire exclusif de Lilium au Texas jusqu'en 2030 pour les ventes privées. Selon les termes du partenariat, qui comprend un engagement commercial avec Lilium pour cinq créneaux de production, EmcJet permettra aux particuliers d'acheter quelques-uns des premiers Lilium Pioneer Edition Jets disponibles sur le marché américain. Cette annonce est la première étape de l'ouverture du marché de l'aviation privée aux États-Unis, le plus grand marché de l'aviation privée, pour Lilium et suit la stratégie commerciale de Lilium qui consiste à commencer par le marché haut de gamme avant de s'étendre au marché des compagnies aériennes et des navettes de passagers.

Un quatrième concessionnaire mondial

Le Lilium Jet sera disponible dans l'ensemble du pays, avec une attention particulière portée dans un premier temps aux villes clés du Texas, notamment Austin, Houston, San Antonio et Dallas, conformément à l'engagement du Texas en faveur du développement durable. "L'expérience éprouvée d'EmcJet en matière de vente de jets privés haut de gamme aux États-Unis, de gestion d'avions privés et de service à la clientèle s'aligne parfaitement sur la vision de Lilium", a déclaré Sébastien Borel, directeur commercial de Lilium. Le Lilium Pioneer Edition Jet est la première version du Lilium Jet que Lilium prévoit de vendre à des particuliers dans le monde entier. L'accord avec EmcJet en fait le quatrième concessionnaire de Lilium dans le monde.