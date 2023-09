Lilium entame la construction de son premier Lilium Jet

Un premier fuselage sur sept

Lilium a annoncé avoir franchi une étape de développement importante avec le début de l'assemblage du fuselage du Lilium Jet, qui reste en bonne voie pour le premier vol habité prévu fin 2024. Il s'agit du premier des sept fuselages des sept avions que Lilium utilisera pour obtenir la certification de type du Lilium Jet. Le fuselage a été développé en collaboration et est construit par le fournisseur aérospatial de premier plan et partenaire stratégique Aciturri dans ses installations de Valladolid, en Espagne. Le fuselage devrait être livré aux installations de Lilium à Wessling, en Allemagne, au quatrième trimestre 2023, avant le début prévu de l'assemblage du premier Lilium Jet d'ici la fin de l'année.

Un partenariat stratégique avec l'espagnol Aciturri

Cette dernière phase du programme de Lilium démontre le succès du partenariat de fournisseur stratégique entre Lilium et Aciturri, tirant parti de la compétence d'Aciturri en matière de conception et de fabrication d'aérostructures de haute qualité. Il fait suite à un examen complet du programme industriel mené fin août 2023 au cours duquel les dirigeants de Lilium et Aciturri ont examiné et donné leur feu vert aux composants et processus de production industrielle initiaux. Aciturri, qui est un investisseur de Lilium, est un fournisseur aérospatial établi avec près de 50 ans d'expérience dans les programmes d'avions commerciaux, y compris la conception et la fabrication de composants majeurs de cellule pour les programmes Airbus A350, A320, A400M, Boeing 787 et Embraer KC390, entre autres. En plus de soutenir l’industrialisation du Lilium Jet, Aciturri continuera à soutenir l’optimisation de la conception et la certification du Lilium Jet dans les années à venir.