Le Bourget 2023 : Lilium en soufflerie

Une maquette de soufflerie à 40 % ...

Lilium fait actuellement passer en soufflerie un modèle complet du Lilium Jet à l'échelle 1 à 2,5 (taille de 40 %), y compris les moteurs et les actionneurs de volets fonctionnels, à l'installation German-Dutch Wind Tunnels (DNW, littéralement souffleries germano-néerlandaises) de Marknesse, aux Pays-Bas. Cette dernière campagne fait suite aux essais en soufflerie réussis des sections d'avion de Lilium en 2021 et 2022 et représente une étape importante dans le développement de l'aéronef conforme au type. Les essais, qui ont commencé début mai, permettront à Lilium d'obtenir un ensemble complet de données aérodynamiques pour valider ses prévisions en matière de physique du vol et de performances. L'ensemble des données couvrira le domaine de vol complet de l'avion, du vol stationnaire à la croisière.

... Au DNW à Marknesse, aux Pays-Bas

Le modèle réduit a été construit selon la dernière conception du Lilium Jet par TGR-E, un fournisseur de solutions de fabrication haut de gamme, avec le soutien des spécialistes de la conception aérospatiale IBK-Innovation. La grande taille et le faible facteur d'échelle choisis pour le modèle permettent de générer des données d'essai représentatives de l'aéronef grandeur dans toutes les phases de vol. L'échelle du modèle a également été rendue possible par les dimensions de l'installation DNW, qui est la plus grande soufflerie d'Europe, mesurant 9,5 m de large. Chaque volet est actionné à distance et équipé de ventilateurs électriques construits à l'échelle par les ingénieurs en propulsion aérospatiale Schuebeler Technologies.

Des données pour le début de l'assemblage final

DNW a joué un rôle important dans le développement du secteur aéronautique depuis sa création en 1976 par le Centre aérospatial allemand DLR et le Laboratoire aérospatial national néerlandais NLR. "Nous sommes impatients de générer de grandes quantités de données aérodynamiques sur l'aéronef et de renforcer la confiance dans nos outils de conception alors que nous nous préparons à commencer l'assemblage final plus tard dans l'année", a déclaré Alastair McIntosh, directeur de la technologie chez Lilium.