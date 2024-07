L'AW609 a terminé sa première campagne d'essais à bord d'un navire                                                                                  

AC4, le convertible représentatif de la production finale aux essais en mer

Le programme du convertible AW609 a franchi une nouvelle étape importante en matière de capacité industrielle avec le soutien de la marine italienne. Du 3 au 12 avril, l'AW609 AC4, pleinement représentatif de la configuration de production finale, a effectué des essais de démonstration en se déplaçant des installations de Leonardo basées à Cascina Costa (Samarate) à la base navale de Maristaer Grottaglie. Le convertible bimoteur, avec des pilotes d'essai et des ingénieurs d'essai en vol de Leonardo (soutenus par le personnel de la marine italienne pour les opérations embarquées), a décollé de la base en direction du porte-avions italien (plus exactement l'ITS CAVOUR - soit le navire amiral de la marine italienne), situé à 20 nm (soit 37,04 km) au large, démontrant ainsi ses capacités d'approche et d'atterrissage stables sur le pont.

15 conditions différentes d'atterrissage et de décollage sur le Cavour

Les procédures d'atterrissage et de décollage sur le pont ont été effectuées dans plus de 15 conditions différentes (y compris les conditions de vent), avec une approche directe et latérale, un atterrissage vertical, un décollage vertical et une sortie latérale. Les essais de démonstration constituent la dernière étape en date des activités menées par un groupe de travail conjoint créé en 2022 et composé de Leonardo, de la marine italienne, de l'armée italienne et de la Guardia di Finanza (la police douanière italienne). Le groupe de travail a pour objectif d'évaluer le potentiel des technologies des convertibles en tant que capacités complémentaires aux actifs déjà utilisés par les services gouvernementaux.

Capacités et cabine pressurisée

Notamment en fournissant une capacité rapide à long rayon d'action avec un décollage et un atterrissage verticaux et une croisière rapide. Mais ce ne sont pas les seuls avantages de l'AW609 qui se caractérise également par la possibilité de voler au-dessus des conditions météorologiques défavorables grâce à sa cabine pressurisée unique et, selon Leonardo, à ses performances à haute altitude. L'évaluation réalisée par le groupe de travail devrait permettre de définir les avantages pour le transport logistique (décollage/atterrissage vertical, long rayon d'action, connexion rapide de point à point avec croisière au-dessus des conditions météorologiques) et, plus tard, pour la surveillance maritime (décollage/atterrissage vertical, transfert rapide vers la zone de patrouille et couverture d'une zone plus étendue).

Environnement naval et/ou embarqué

Cette belle campagne d'essais et de communication -est-il vraiment nécessaire de le préciser- permettra peut-être au constructeur d'élargir son portefeuille de clients de l'appareil, lequel a connu un très long développement -Bell s'étant retiré du programme, laissant alors Agusta Westland qui ne se nommait pas encore Leonardo poursuivre seul l'aventure, avec peut-être peu du retour d'expérience accumulé avec le V-22- et une certification difficile. Celle-ci n'a cessé de glisser sur le calendrier au fil du temps et même des années et a vu l'un des prototypes être victime d'un accident au cours d'essais à grande vitesse. Redonner du lustre à l'appareil est ainsi vraiment nécessaire, à l'approche des premières livraisons. "À l'issue de la première campagne d'essais en mer, Leonardo entamera une évaluation et une analyse détaillées des données recueillies. Celles-ci permettront d'éventuels essais de suivi afin d'affiner les approches et d'améliorer encore la plate-forme pour qu'elle puisse fonctionner dans l'environnement naval/embarqué", a commenté Gian Piero Cutillo, directeur général de Leonardo Helicopters.