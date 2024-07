Volotea a inauguré sa 21eme base européenne à Bari (Italie)

La low cost espagnole Volotea a inauguré le 3 juillet sa 21eme base européenne à Bari, qui est aussi sa huitième base italienne. Présent à Bari depuis le début de ses opérations en 2012, Volotea, qui y a déjà transporté 2 millions de passagers, a inauguré sa nouvelle base italienne. Pour cette année, la compagnie a annoncé une augmentation de 37% de la capacité de sièges à Bari et l’introduction d’un Airbus A320. En Italie, Volotea offre en 2024 plus de 4,2 millions de sièges et exploite 171 routes au total, ce qui représente 450 emplois et place la compagnie comme un des acteurs majeurs sur le territoire.

Parallèlement à l'inauguration de cette base, Volotea a lancé une nouvelle route aérienne, reliant Bari à Toulouse. Près de 6 500 sièges sont disponibles et à raison de 2 vols par semaine, les jeudis et les dimanches. De plus, la compagnie, qui connecte Lyon et Bari depuis 2021, va renforcer son offre de siège sur cette ligne exclusive : plus de 32 000 sièges sont disponibles soit une augmentation de 46% vs 2023, démontrant ainsi la pertinence de son offre et la confiance accordée par ses passagers.

Volotea dessert 110 aéroports et est basée dans 21 capitales européennes de taille moyenne : Asturias, Athènes, Bari (nouveau pour 2024), Bilbao, Bordeaux, Brest (nouveau pour 2024), Cagliari, Florence, Hambourg, Lille, Lyon, Lourdes, Marseille, Nantes, Naples, Olbia, Palerme, Strasbourg, Toulouse, Venise et Vérone. Cette année, Volotea exploitera près de 450 routes (avec plus de la moitié exclusives), proposera entre 12,5 et 13 millions de sièges (+12% à +16% par rapport à 2023) et effectuera environ 80 000 vols. La compagnie aérienne exploite une flotte de 44 Airbus A319 et A320.