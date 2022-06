Lilium passe du stationnaire au palier

La transition...

C'est à la fin mai 2022 que Lilium, la jeune pousse allemande qui met au point un aéronef à décollage et atterrissage vertical (ADAVe ou eVTOL en anglais) entièrement électrique, a annoncé que son démonstrateur technologique Phoenix 2 a réalisé la transition de l'aile principale. En clair, c'est le premier aéronef de ce type à passer du vol stationnaire au vol "sur l'aile". C'est un moment historique pour Lilium.

...Ou la phase complexe du vol

Du point de vue de la physique du vol, la réalisation de la phase complexe de transition -car c'est bien cette opération sur laquelle nombre de constructeurs se sont cassé les dents- signifie que le flux d'air passant sur les volets s'attache et devient lisse, permettant à la portance d'être générée par l'aile (comme dans les avions conventionnels à aile fixe), plutôt que par les moteurs (ce qui est le cas pendant la phase de vol stationnaire).

Poursuite des essais et élargissement de l'enveloppe de vol

Phoenix 2 a maintenant atteint cette étape sur l'ensemble de l'aile principale, tout en restant stable et en se comportant comme prévu par le modèle de dynamique de vol exclusif de Lilium. "La transition de l'aile principale est un énorme pas en avant sur notre chemin vers le lancement et elle valide notre modèle de dynamique de vol", a commenté Matthias Meiner, ingénieur en chef de Phoenix et cofondateur de Lilium. La société poursuivra sa campagne d'essais en vol tout au long de l'été, élargissant encore l'enveloppe de vol, y compris la transition des canards avant et les vols à grande vitesse.