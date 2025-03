Liebherr signe un accord avec SkyWest Airlines

Les trains d'atterrissage des Embraer 175-E1 de SkyWest Airlines

Liebherr-Aerospace Saline, Inc, Michigan (USA) et SkyWest Airlines basée à St. George, Utah (USA) ont conclu un accord définitif pour la révision des trains d'atterrissage et la maintenance des systèmes sur une partie définie de la flotte Embraer 175-E1 de SkyWest Airlines. Les révisions du programme débuteront en 2025 et feront l'objet d'une « restauration » complète conformément aux exigences d'Embraer en matière d'intervalles continus de 30 000 heures de vol ou de 12 années civiles.

Révisés par Liebherr-Aerospace Saline, USA

Depuis leur entrée en service en 2004, les avions de la famille Embraer 170/175-E1 ont connu un grand succès avec plus de 950 livraisons et un carnet de commandes en cours. M. Will Dew, directeur général commercial de Liebherr-Aerospace Saline, Inc. a fait remarquer : « Nous avons lancé des lignes d'induction pour les premières révisions de la région Amériques en 2012 et nous avons continuellement exploité des lignes actives pour l'ensemble de la famille Embraer E170/175/190/195-E1 depuis cette date. Au cours des trois dernières années, nous avons entrepris une transformation structurelle de nos activités de MRO afin d'établir une capacité supplémentaire, de mûrir l'efficacité et d'ancrer la résilience de la chaîne d'approvisionnement au sein de la ligne de produits des trains d'atterrissage. Au cours de cette prochaine phase de révision, nous accueillons SkyWest Airlines en tant que client principal qui bénéficiera de cette réalisation ».

Un système complet développé par Liebherr-Aerospace

Le système complet de trains d'atterrissage pour la génération E-Jets Embraer E1 a été développé et est fabriqué par Liebherr-Aerospace Lindenberg GmbH (Allemagne), le centre de compétence de Liebherr pour les systèmes de commandes de vol et de trains d'atterrissage.