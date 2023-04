Liebherr fournira le train d'atterrissage et le système hydraulique de l'Eurodrone

Train d'atterrissage et système hydraulique sur Eurodrone...

Liebherr-Aerospace et Airbus Defence and Space ont renforcé leurs relations en signant un contrat pour le développement et la fabrication de l'ensemble du train d'atterrissage et du système hydraulique de l'Eurodrone MALE RPAS (European medium-altitude, long-endurance remotely piloted air system). Pour Liebherr-Aerospace, cette coopération marque une nouvelle étape sur le marché des systèmes aériens sans pilote. Liebherr-Aerospace Lindenberg GmbH a été sélectionné par Airbus Defence and Space pour fournir le train d'atterrissage et le système hydraulique de l'Eurodrone. L'équipementier Liebherr est responsable du développement et de la fabrication du train d'atterrissage principal et du train avant, y compris l'actionnement, l'orientation et la commande électronique, ainsi que la pompe entraînée par un moteur électrique (EMP).

... Et pompe EMP

L'alimentation hydraulique de l'Eurodrone est purement électrique. La pompe EMP de Liebherr est au cœur de ce nouveau système d'alimentation. L'EMP fait partie d'une gamme de solutions innovantes et évolutives proposées par Liebherr pour l'alimentation électro-hydraulique décentralisée. L'EMP peut être installée beaucoup plus près des consommateurs individuels que les pompes à moteur conventionnelles. Les avantages sont une plus grande efficacité, un poids plus faible et moins d'émissions sonores. Ces caractéristiques sont essentielles pour l'Eurodrone MALE RPAS d'Airbus Defence and Space. En tant que projet quadri-national (France, Allemagne, Italie et Espagne), le programme est destiné aux vols dans l'espace aérien non ségrégué et donnera à l'Europe ses propres capacités dans la sphère croissante des systèmes aériens sans pilote. Liebherr-Aerospace Lindenberg GmbH est le centre de compétence de Liebherr pour les systèmes de commande de vol et d'actionnement, les trains d'atterrissage, les engrenages, les boîtes de vitesses ainsi que l'électronique. La première livraison de l'Eurodrone est prévue pour la fin de cette décennie.