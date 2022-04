Liebherr et HAL signent un protocole d’accord

Protocole d'accord relatif aux systèmes embarqués...

Liebherr et Hindustan Aeronautics Limited (HAL) ont signé un protocole d’accord posant les bases de leurs futures coopérations stratégiques dans le domaine des systèmes embarqués pour les programmes d’avions actuels et futurs de HAL. Dans le cadre de cet accord, l’avionneur indien HAL et l’équipementier Liebherr-Aerospace coopéreront pour identifier et définir les solutions les mieux adaptées aux avions et aux hélicoptères de HAL en matière de trains d’atterrissage, de systèmes commandes de vol, de systèmes d’air et de transmission de puissance.

...Pour accélérer les projets communs supplémentaires entre HAL et Liebherr.

Ce protocole d’accord représente une nouvelle étape dans la collaboration entre HAL et Liebherr qui remonte à plusieurs décennies. Avec le renforcement de la présence de Liebherr-Aerospace en Inde, la signature du contrat permettra l’accélération de projets communs supplémentaires entre HAL et Liebherr.