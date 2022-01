Liebherr à bord du nouvel hélicoptère utilitaire léger de HAL

Chauffage et ventilation sur l'hélicoptère utilitaire léger de HAL...

Liebherr-Aerospace et l’avionneur indien HAL ont signé un contrat portant sur la fourniture du système de chauffage et de ventilation du nouvel hélicoptère utilitaire léger de HAL. Liebherr et HAL coopèrent depuis des décennies sur de nombreux programmes comme le Do 228, l’Advanced Light Helicopter, et le chasseur monoréacteur Tejas.

... De classe 3 tonnes

Le LUH ou hélicoptère utilitaire léger est un hélicoptère multimissions indien actuellement en phase de développement, de la classe des 3 tonnes. Cet hélicoptère est motorisé par un seul turbomoteur Shakti-1U de 750 KW de puissance nominale, dérivé du Safran Ardiden, co-développé par HAL et Safran Helicopter Engines. Avec une masse maximale au décollage de 3,1 t, le LUH aura une vitesse de croisière de 127 kts (235 km/h) et une autonomie de 189 nautiques (350 km) avec une charge utile de 500 kg.

Un première machine livrée avant août 2022

Le LUH pourra accueillir au maximum deux pilotes et six passagers. La machine pourra également transporter du fret jusqu'à 1 tonne sous l'élingue. Le LUH, doté d'un cockpit en verre, pourra entreprendre diverses missions, notamment celles des évacuations médicales d'urgence (EMS), le transport de troupes, des missions utilitaires, de recherche et de sauvetage, de reconnaissance aérienne et de surveillance. HAL prévoit de livrer le premier LUH aux forces armées d’ici août 2022.