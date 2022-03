Liebherr choisi par Deutsche Aircraft pour le système d’actionnement des volets et des spoilers du D328eco

Deutsche Aircraft signe avec Liebherr Aerospace...

Deutsche Aircraft GmbH a annoncé le 31 mars 2022 son partenariat avec Liebherr-Aerospace, qui va développer et fournir le système de commande des volets et des spoilers pour l’avion D328eco, une plateforme innovante qui marque une avancée vers l’objectif de vol à zéro émission. Liebherr contribuera au développement du D328eco avec des pièces produites en Allemagne selon des méthodes de fabrication durables, en accord avec les futurs objectifs environnementaux des deux entreprises. Les pièces seront donc fabriquées par Liebherr-Aerospace, basé à Lindenberg, en Allemagne, centre d’excellence qui jouit de plusieurs dizaines d’années d’expérience dans la fabrication d’équipements de pointe pour l’industrie aéronautique.

...Pour la commande des volets, avec électronique et logiciel associé

Le nouveau système de commande des volets du D328eco constitue une évolution dans l’électronique des commandes de vol électriques déjà développées par Liebherr-Aerospace. La modularité des composants garantit un délai de mise sur le marché très court avec une maturité maximale. En accord avec les objectifs de durabilité de Deutsche Aircraft, des processus de fabrication conformes à la réglementation REACh ont été adoptés dans le cadre du projet actuel et Liebherr-Aerospace fournira à Deutsche Aircraft des commandes de vol conformes à REACh (Registration, Evaluation and Autorisation of CHemicals, dont l'objectif est d'améliorer la protection de la santé humaine et de l'environnement, tout en maintenant la compétitivité et en renforçant l'esprit d'innovation de l'industrie chimique européenne.) pour le D328eco. Liebherr développera et fournira le système de commande des volets, qui inclut l’électronique et le logiciel associé. L’unité électronique est basée sur une architecture commande/moniteur et est conçue selon le DAL A avec un canal commande DAL C et un canal moniteur DAL A.