Tigerair Taiwan devient client de Liebherr

Assistance à la réparation de composants de climatisation

Liebherr et Tigerair Taiwan ont signé un contrat de service client à long terme à l'occasion du salon Singapore Airshow 2022, qui se tient du 15 au 18 février 2022. En vertu de cet accord, Liebherr-Aerospace fournira des services d'assistance pour la réparation d'une large gamme de composants de systèmes de climatisation installés sur 15 Airbus A320neo exploités par la compagnie aérienne. Liebherr-Singapore, le centre de service dédié de Liebherr-Aerospace pour la région Asie-Pacifique, fournira tous les services de soutien matériel et de maintenance des composants.

Une filiale de China Airlines

Tigerair Taiwan est le seul transporteur taïwanais à bas prix basé à l'aéroport international de Taoyuan. Elle est détenue à 100 % par China Airlines. Intégré au réseau du groupe de compagnies aériennes China Airlines, cette compagnie exploite des services court et moyen courrier vers des destinations nationales et internationales en Asie de l'Est et en Océanie.