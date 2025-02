Liebherr-Aerospace renforce ses capacités MRO au Moyen Orient

Un nouveau centre de services Liebherr à Dubaï Sud

Liebherr-Aerospace et le MBRAH (Mohammed Bin Rashid Aerospace Hub), la plateforme aérospatiale de Dubaï dédiée à l’avancement de l’industrie aéronautique, ont signé un accord pour l’établissement d’un nouveau centre de services Liebherr à Dubaï Sud lors du salon MRO Middle East 2025 à Dubaï (EAU). Avec cette nouvelle installation de 2 400 m², dont la mise en service est prévue pour le début de l’année 2026, Liebherr-Aerospace renforce ses capacités de service après-vente afin de répondre à la demande croissante du Moyen-Orient en matière de réparations pour les produits Liebherr qui sont à bord d’une grande variété d’avions commerciaux, d’avions d’affaires et d’hélicoptères.

Certifié Part-145, axé sur la réparation des composants des systèmes d’air.

Il s’agira d’un centre de maintenance certifié Part-145, axé sur la réparation des composants des systèmes d’air. « L’expansion de nos capacités de MRO est l’un des éléments clés de l’extension continue de notre portefeuille de services et d’assistance client au Moyen-Orient. Cela nous permet d’assurer la maintenance d’un nombre plus grand de composants en interne et au niveau de la région, ce qui élimine les acheminements logistiques et réduit parallèlement les délais d’exécution » a commenté Alex Vlielander, Chief Customer Officer de Liebherr-Aerospace & Transportation SAS.