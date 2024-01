Liebherr-Aerospace et l’ISAE-SUPAERO s’investissent ensemble dans une chaire industrielle

Une chaire industrielle co-financée par l'ANR

Pour la première fois, l’ISAE-SUPAERO et Liebherr-Aerospace Toulouse s’associent dans le cadre d’une chaire industrielle. Ce dispositif, co-financé par l’Agence Nationale de la Recherche (ANR), vise à stimuler les coopérations entre acteurs publics et acteurs privés de la recherche. Intitulée CASTOR, chaire pour l’aérodynamique des turbomachines radiales, elle a débuté le 1er janvier 2024 pour une durée de 4 ans. Elle donnera lieu à 3 thèses, 2 post-doctorats et à la création d’un poste d’ingénieur de recherche. Le montant global de 1,250 M€ (provenant pour moitié de Liebherr-Aerospace Toulouse et pour moitié de l’ANR) permettra de financer des équipements et des travaux en sous-traitance.

Progresser sur la conception des étages des turbomachines radiales

L'objectif est de progresser sur la conception des étages des turbomachines radiales, qui sont au cœur des systèmes d’air de Liebherr-Aerospace Toulouse, et sur lesquelles l’ISAE-SUPAERO possède des compétences et des infrastructures de recherche de pointe. Cette collaboration permettra à Liebherr-Aerospace Toulouse de continuer à proposer des technologies clefs pour la décarbonation de l’aviation, avec des systèmes d’air plus efficaces et les moins énergivores possibles pour les futurs aéronefs.

Contribuer à développer les futurs aéronefs à faible émission

La turbomachine radiale est un élément clef du système de conditionnement d’air fabriqué par Liebherr-Aerospace Toulouse. Au sein des étages turbine et compresseur qui la composent, la forme des pales doit être finement optimisée pour fournir les meilleurs rendements énergétiques et les meilleurs taux de détente ou de compression. Et ce, quelle que soit la phase de vol de l’avion. Cette étape de conception est primordiale pour proposer aux avionneurs des systèmes de conditionnement d’air moins énergivores pour les futurs aéronefs à faible émission. Plusieurs axes de travail seront explorés, notamment des configurations non conventionnelles de turbines radiales seront calculées et testées pour gagner en rendement et en plages de fonctionnement. Des efforts seront consacrés à faire progresser les méthodes numériques et expérimentales.

Accélérateur des activités de recherche et développement

Ce dispositif représente pour Liebherr-Aerospace Toulouse un excellent accélérateur de ses activités de recherche et développement. Il permet de mobiliser et de financer sur la durée des compétences de pointe présentes dans les laboratoires de recherche de l’ISAE-SUPAERO au service des futurs produits de l’entreprise. Côté ISAE-SUPAERO, cette chaire symbolise la reconnaissance de la pertinence et de l’applicabilité de ses travaux par le ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. De plus, grâce au financement conséquent qui en découle, l’Institut va développer ses capacités expérimentales et numériques. Liebherr Aerospace Toulouse et l’ISAE-SUPAERO sont partenaires depuis 25 ans. Cette chaire constitue pour les deux entités une opportunité d’intensifier fortement leur collaboration et de structurer un programme de recherche en commun.