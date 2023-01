Liebherr-Aerospace s’équipe d’un banc hydrogène dans son centre d’essais à Toulouse

Liebherr-Aerospace Toulouse travaille sur des systèmes et équipements pour réduire la consommation de carburant, mais aussi pour contribuer, à son niveau, à des avions plus neutres en émission carbone. L'équipementier s’est ainsi récemment équipée d’une cellule hydrogène installée dans son centre d’essais sur son site de Toulouse. Ce nouvel investissement dans les moyens d’essais permettra à Liebherr-Aerospace Toulouse de démontrer la capacité de générer de la puissance électrique, en utilisant des piles à combustible, pour alimenter les systèmes non propulsifs électriques majeurs d’un avion de type monocouloir de nouvelle génération, tout en assurant la gestion thermique de l’ensemble (piles à combustibles et systèmes électriques).

Un banc hydrogène chez Liebherr-Aerospace Toulouse Liebherr-Aerospace Toulouse travaille sur des systèmes et équipements pour réduire la consommation de carburant, mais aussi pour contribuer, à son niveau, à des avions plus neutres en émission carbone.Un projet emblématique consiste à utiliser de l’hydrogène comme source d’alimentation de piles à combustible pour générer une puissance électrique suffisante, de l’ordre de 400 kW pour alimenter l’ensemble des systèmes non propulsifs de la prochaine génération d’avions. Pour mener à bien ses activités, Liebherr-Aerospace Toulouse, avec le soutien de la Direction Générale de l’Aviation Civile dans le cadre du plan France Relance, développe ce système de génération de puissance. Pour alimenter les systèmes non propulsifs électriques majeurs d'un avion monocouloir Pour évaluer cette solution dans un environnement représentatif, l’entreprise, avec le soutien de la Région Occitanie, s’est récemment équipée d’une cellule hydrogène installée dans son centre d’essais sur son site de Toulouse. Ce nouvel investissement dans les moyens d’essais permettra à Liebherr-Aerospace Toulouse de démontrer la capacité de générer de la puissance électrique, en utilisant des piles à combustible, pour alimenter les systèmes non propulsifs électriques majeurs d’un avion de type monocouloir de nouvelle génération, tout en assurant la gestion thermique de l’ensemble (piles à combustibles et systèmes électriques). Accélérer le développement des éléments nécessaires Au-delà de ces investissements conséquents consacrés à l’hydrogène, Liebherr-Aerospace Toulouse développe également de nouveaux systèmes et équipements moins impactants en termes d’émissions, notamment de CO2, et collabore avec l’ensemble de la filière aéronautique ainsi que le milieu académique pour accélérer le développement des produits nécessaires pour la prochaine génération d’avions décarbonés.