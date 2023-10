Les Marines s'entrainent avec des J-7 et J-20 chinois

Deux avions chinois

Le 13 septembre 2023, le Corps des Marines américain (USMC) publiait une vidéo concernant l'entrainement des pilotes de drones R80D. Ces derniers s'entrainaient à la préparation de vol et au maniement en vol de ce petit drone de reconnaissance sur l'aérodrome auxiliaire de Bogue (Caroline du Nord, États-Unis). Sur la vidéo de présentation, il est possible d'apercevoir une représentation à l'échelle 1/1 d'un avion d'entrainement J-7 et un avion de combat J-20 aux couleurs de la Force aérienne chinoise. Ces avions ne sont bien évidemment pas capables de voler car il s'agit de modèles à l'échelle 1/1. En 2018, le J-20 était déjà apparu en image et le Marine Corps Training and Education Command (TECOM) avait répondu dans un communiqué :

"La maquette initiale de l'avion identifié était un avion de combat J-20 développer comme une preuve de concept, avec un plan pour développer des menaces additionnelles aériennes et terrestres dans le futur."

Les images satellites montrent d'ailleurs que l'appareil est présent (dehors du moins) sur cet aérodrome depuis le 12 mars 2019 (image ci-dessous). En revanche, aucune trace du J-7 n'est perceptible. Il s'agit probablement d'un nouvel ajout ou d'un récent transfert depuis une autre base américaine. Ces deux répliquent permettent ainsi l'entrainement des pilotes de drones tactiques mais aussi à plus haute altitude : ils permettent une reconnaissance d'appareils non-américains dans le cadre d'une mission d'entrainement. Le but est très simple ; s'approcher au plus près des conditions d'une réelle mission de reconnaissance, par exemple, au-dessus des eaux de la mer de Chine du Sud.