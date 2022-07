L'hélicoptère HH-60W s'entraine au combat aérien... contre un Mi-24D Hind !

Un premier entrainement au combat aérien

Le DoD américain a publié un tweet ce 15 juillet sur l'entrainement entre un hélicoptère de transport HH-60W Jolly Green II (description ci-après) et un hélicoptère d'attaque Mi-24 Hind. Par ailleurs, une vidéo (présente à la fin de l'article) montre quelques évolutions des deux hélicoptères. Le but de la manœuvre est d'entrainer les pilotes américains du 41st Rescue Squadron dans une situation où la menace ennemie (OPFOR/Red Air) n'est pas représentée par un hélicoptère de fabrication américaine. L'entrainement doit aussi permettre aux pilotes de s'acclimater à leur nouvelle monture face à une menace concrète : les Jolly Green II s'appuient sur de nombreux systèmes de défense contre les menaces au sol mais ne disposent pas d'armement air-air. De fait, un hélicoptère de combat est une menace bien réelle pour ces hélicoptères. Ils ont toutefois l'avantage d'être beaucoup plus manœuvrables et plus rapides que le Mi-24D.

Actuellement, deux hélicoptères Mi-24D Hind (numérotés 118 et 120) sont utilisés par l'USAF en tant que Red Air. Il s'agit d'anciens hélicoptères bulgares, qui ont volé entre 1981 et 2005. Ils ont ensuite été achetés par le Musée de l'Air de la guerre froide, jusqu'à sa fermeture en 2017. Actuellement, ils sont mis à disposition de l'USAF via l'entreprise VTS Aviation.

Jolly Green II

Le HH-60W Jolly Green II est un UH-60M Black Hawk modifié pour les missions de recherche et de sauvetage au combat (CSAR). Il doit pouvoir s'infiltrer au sein d'un territoire hostile, récupérer les pilotes descendus et revenir en territoire ami et ce, par tout temps et toutes températures. Il effectue son premier vol le 17 mai 2019 et est testé en 2020 dans des environnements avec des températures extrêmes, allant de 48,89 °C à -51,11 °C.