Les essais du turboréacteur GTF Advantage de Pratt & Whitney débutent sur l'Airbus A320neo

Une première campagne d'essais en vol

Pratt & Whitney a annoncé le 4 octobre 2022 qu'Airbus a commencé les essais en vol de développement du moteur GTF Advantage sur un avion A320neo. Cette première campagne d'essais en vol permettra de poursuivre la maturation du moteur en le testant dans divers environnements, notamment par temps chaud et froid et depuis des aéroports de haute altitude.

Une certification prévue pour se poursuivre jusqu'au premier semestre 2023

La campagne d'essais en vol s'inscrit dans le prolongement du développement continu du produit par Pratt & Whitney et Airbus. La certification du moteur se poursuivra jusqu'au premier semestre 2023, avec notamment des vols actuellement en cours sur le banc d'essai volant de Pratt & Whitney à Mirabel, au Québec (Canada), ainsi que des essais d'endurance approfondis pour garantir la maturité du produit lors de son entrée en service. Le moteur a effectué plus de 2 400 heures et 7 800 cycles d'essais, dont un essai réussi avec 100 % de carburant aviation durable (SAF).

Gain de consommation de carburant d'1% par rapport au GTF actuel

Le moteur GTF Advantage réduit la consommation de carburant et les émissions de CO2 jusqu'à 1 % par rapport au modèle actuel du moteur GTF. Capable d'une amélioration de la poussée au décollage de 4 % au niveau de la mer, le moteur pourrait permettre une plus grande autonomie et une charge utile plus élevée, ce qui le rend particulièrement adapté aux avions A321XLR et libère davantage de destinations pour les compagnies aériennes. En outre, le moteur offrira une augmentation de la poussée au décollage allant jusqu'à 8 % à des altitudes plus élevées. Le GTF Advantage sera interchangeable avec le moteur GTF actuel pour assurer une flexibilité opérationnelle maximale.