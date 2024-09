Le XB-1 réalise son 4e vol d’essai

Huit jours après le 3e vol

Huit jours seulement après son troisième vol d'essai, le XB-1 a effectué avec succès son quatrième - et plus rapide - vol d'essai le 21 septembre 2024. Au cours de ce vol, le XB-1 a atteint la vitesse la plus élevée jusqu'à présent, soit Mach 0,617, ou 313 nœuds de vitesse indiquée (soit 579,6 km/h) « plus qu'à mi-chemin du franchissement du mur du son à Mach 1 », commente le constructeur.

Chercher le flutter

Ce vol marque la première utilisation en vol du système d'alerte des vibrations (FES, acronyme de Flutter Excitation System ou système de déclenchement de couplage aéroélastique). Le FES est un dispositif vibratoire que Boom peut mettre en marche afin d'atteindre délibérément des modes de vibration structurelle avant qu'ils ne se produisent naturellement en vol.

2,78 g en virage

Les qualités de maniabilité de base de l'avion ont été vérifiées à différentes vitesses comprises entre 225 et 300 nœuds (respectivement 416,7 et 555,6 km/h), l'équipe a porté le XB-1 à 2,78 g en réalisant un virage cabré. « C'est la valeur la plus élevée que nous prévoyons d'atteindre au cours du programme d'essais en vol du XB-1. Lorsque nous atteindrons le vol supersonique, le XB-1 devra passer un virage à 2 g pour s'aligner sur la course supersonique. Nous allons tester l'avion avec une marge supplémentaire pour accroître la sécurité », explique Boom Supersonic.

16 150 pieds

Le train d'atterrissage a été rétracté à une vitesse maximale de 225 nœuds (416,7 km/h), achevant ainsi cette partie des essais du système. Lors des prochains vols d'essai, le train d'atterrissage sera rentré immédiatement après le décollage. Le vol a permis au XB-1 d’atteindre une altitude maximale de 16 150 pieds (soit 4 845 m), pour une durée totale de 48 minutes. Le XB-1 a été piloté par le pilote d'essai en chef de Boom, Tristan « Geppetto » Brandenburg, qui a effectué les deuxième et troisième vols du XB-1 et qui pilotera également le premier vol supersonique de l'avion.