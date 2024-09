Le XB-1 de Boom réalise son troisième vol d'essai

Un vol en supersonique d'ici la fin de cette année

Quelques semaines après le deuxième vol réussi du démonstrateur supersonique de Boom, le XB-1 s'est à nouveau envolé le 13 septembre 2024. Le vol a été effectué par le pilote d'essai en chef Tristan « Geppetto » Brandenburg au Mojave Air & Space Port à Mojave, en Californie. La cadence des vols d'essai s'accélère, car Boom Supersonic vise un vol supersonique avant la fin de l'année.

Systèmes et enveloppe de vol



Au cours de ce troisième vol, l'équipe a continué à tester les systèmes clés et les performances, tout en élargissant systématiquement l'enveloppe de vol. Le pilote, Geppetto, a amené le XB-1 aux attitudes de tangage et de lacet maximales que l'on s'attend à voir en vol. Ces essais ont été effectués à une altitude plus élevée afin de s'assurer qu'il n'y ait pas d'imprévus dans la maniabilité de l'appareil. "Nous procédons à ce type d'essais pour la première fois, de telle manière que ce ne soit pas dans une phase critique du vol", commente-t-on chez Boom.

ECS et train

L'équipe a également vérifié les performances du système de contrôle environnemental (ECS), qui contrôle la température et la pressurisation du cockpit. Ce test vise à s'assurer que l'ECS fonctionne comme prévu avant que le XB-1 n'atteigne des altitudes plus élevées, où il fait plus froid et où la pression est plus faible. Le train d'atterrissage a été sorti et rentré à une vitesse supérieure à celle du vol précédent (215 nœuds soit environ 398 km/h), marquant ainsi la seconde des trois étapes permettant d'atteindre la vitesse maximale de sécurité pour la sortie et la rentrée du train, qui est de 225 nœuds (soit . En outre, l'équipe a poursuivi les essais du système d'augmentation de la stabilité, dont la démonstration a été faite au cours du deuxième vol.