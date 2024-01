Le X-65 sera construit par Aurora Flight Sciences

La DARPA confie la construction du X-65 à Aurora Flight Sciences

L'agence américaine des projets de recherche avancée de défense ou DARPA a sélectionné Aurora Flight Sciences pour construire un avion expérimental (X) grandeur nature afin de démontrer la viabilité de l'utilisation d'actionneurs de contrôle de flux actif (AFC) pour les commandes de vol primaires. Ce contrat constitue la phase 3 du programme des actionneurs de contrôle de flux actif (AFC) du programme CRANE (Control of Revolutionary Aircraft with Novel Effectors, littéralement Contrôle d'avions révolutionnaires à l'aide de nouveaux effecteurs).

Réduire la masse et la complexité, améliorer les performances



Depuis les débuts de l'aviation, Bleriot, Voisin et les frères Wright pour ne citer qu'eux utilisèrent le gauchissement des ailes pour réussir à voler. Pratiquement tous les avions depuis lors ont utilisé un système de surfaces de contrôle externes mobiles pour les commandes de vol. Le X-65 rompt avec ce paradigme centenaire de conception des commandes de vol en utilisant des jets d'air provenant d'une source pressurisée pour façonner le flux d'air sur la surface de l'avion, avec des effecteurs AFC (ou actionneurs de contrôle de flux actif) sur plusieurs surfaces pour contrôler le roulis, le tangage et le lacet de l'avion. L'élimination des pièces mobiles externes devrait permettre de réduire la masse et la complexité de l'appareil et d'en améliorer les performances.

Un démonstrateur avec deux types d'actionneurs de commandes



"Le X-65 est un démonstrateur technologique [...] la forme particulière de son aile, en forme de diamant, est conçue pour nous aider à maximiser ce que nous pouvons apprendre sur les AFC lors d'essais en grandeur réelle", a déclaré Richard Wlezien, directeur du programme CRANE de la DARPA. Le X-65 sera construit avec deux ensembles d'actionneurs de commandes - les volets et empennages traditionnels ainsi que les effecteurs AFC intégrés dans toutes les surfaces de sustentation. Cela permettra à la fois de minimiser les risques et de maximiser les connaissances du programme sur l'efficacité des commandes. Les performances de l'avion avec les surfaces de contrôle traditionnelles serviront de référence. Les essais ultérieurs permettront de verrouiller sélectivement les surfaces mobiles, en utilisant les effecteurs AFC à la place.

Un premier vol pour l'été 2025

Le X-65, un avion sans pilote de plus de 3 tonnes, l'appareil aura une envergure de 9 mètres et pourra atteindre la vitesse de Mach 0,7. Sa masse, ses dimensions et sa vitesse - similaires à ceux d'un avion d'entraînement militaire - rendent les résultats des essais en vol immédiatement pertinents pour la conception d'aéronefs dans le monde réel. "Nous construisons le X-65 comme une plate-forme modulaire - les sections d'ailes et les effecteurs AFC peuvent être facilement remplacés - afin qu'il puisse continuer à servir d'outil d'essai pour la DARPA et d'autres agences longtemps après la fin du projet CRANE", a déclaré M. Wlezien. Aurora Flight Sciences a déjà commencé à fabriquer l'avion. La mise en service du X-65 est prévue pour le début de l'année 2025 et le premier vol pour l'été de la même année.