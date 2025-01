Le T-7 Red Hawk verra sa production en série retardée

350 Red Hawk pour succéder aux T-38 Talon

L'US Air Force doit acheter environ 350 Boeing T-7, qui remplaceront la flotte vieillissante d'avions d'entraînement Northrop T-38 Talon. Seulement les T-38 devront encore servir encore un peu avant que le T-7 ne soit enfin mis en service. Le T-7 est un avion d'entraînement de cinquième génération qui devrait faciliter l'apprentissage des nouveaux pilotes de chasse, tels que le F-35, ainsi que des bombardiers, en l'occurrence le B-21 Raider. Réalisé en partenariat avec Saab, Boeing a présenté sa conception numérique comme étant une avancée technologique en termes de fabrication des avions.

Quatre avions représentatifs de la production pour accélérer les essais

En réalité le Red Hawk, ainsi a été surnommé le T-7, pourrait fort bien ne pas être opérationnel avant au moins trois ans. Le lancement de la production de l'appareil a glissé sur 2026. Soit presque huit ans après que Boeing ait remporté l'appel d'offres et le contrat pour le remplacement des biréacteurs T-38. Mais l'appareil ne sera vraisemblablement pas en service l'an prochain, puisque quatre avions « représentatifs de la production » seront acquis afin d'accélérer les essais. But : atteindre l'IOC -soit la capacité opérationnelle initiale- à la fin de 2027 ou au premier trimestre de l'exercice 2028. En clair, cela signifie que les premiers T-7 pourront commencer à voler avec des élèves pilotes aux commandes à cet horizon et pas avant.

Des problèmes sur plusieurs systèmes

Le programme T-7 a connu plusieurs problèmes. D'abord de conception, puis d'essais et de production, qui ont entraîné des retards répétés. Si au départ les premiers avions destinés à entrer en service devaient être opérationnels en 2023, des problèmes liés aux systèmes d'éjection et aux commande de vol ont reculé les premières livraisons à 2024 et ensuite à 2025. Ce retard sera plus long, car l'an dernier l'avionneur de Seattle a annoncé d'autres problèmes. Notamment en raison de la qualité de certaines pièces.