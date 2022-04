Boeing dévoile le premier T-7A Red Hawk qui sera livré à l'US Air Force

1 sur 351

Boeing a dévoilé le premier avion d'entraînement avancé T-7A Red Hawk qui sera livré à l'US Air Force. L'avion, l'un des 351 que l'armée de l'air américaine prévoit de commander, a été dévoilé avant sa livraison officielle. "L'avion de conception entièrement numérique a été construit et testé à l'aide d'une fabrication avancée, d'un développement logiciel agile et d'une technologie d'ingénierie numérique, ce qui a permis de réduire considérablement le délai entre la conception et le premier vol", commente Boeing. L'avion est également doté d'un logiciel à architecture ouverte, ce qui lui permettra d'être modernisé afin de mieux répondre aux besoins des missions futures.

D'abord à Saint Louis

La particularité de cet appareil est d'avoir un empennage de couleur rouge, une queue rouge plus exactement en l'honneur des Tuskegee Airmen de la Seconde Guerre mondiale. Ces aviateurs ont constitué la première unité d'aviation afro-américaine à servir dans l'armée américaine. L'avion restera à St. Louis dans le Missouri où il subira des essais au sol et en vol avant d'être livré à l'armée de l'air américaine. Le programme T-7A se déroule sur le site de Boeing à Saint-Louis, tandis que la section arrière de l'avion d'entraînement est construite par Saab à Linkoping, en Suède. Saab commencera bientôt à produire cette section dans sa nouvelle usine de production à West Lafayette, dans l'Indiana.