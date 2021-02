Le Red Hawk entre en production

Primus gradus

Grand vainqueur du programme T-X destiné au développement et à l’acquisition d’un avion d'entraînement avancé, l’eT-7A de Boeing vient d’entrer en production. Baptisé "Red Hawk" par l’US Air Force, l’eT-7A est le premier aéronef de Seattle à porter la particule « e » en raison de sa conception entièrement numérique. Le "Red Hawk" avait notamment affronté le Leonardo T-100 et le Lockheed Martin/KAI T-50 « Golden Eagle ».

Un développement rapide

Passé du concept au premier vol en 36 mois, l’eT-7A a connu un développement fulgurant. Cette rapidité peut s’expliquer par l’utilisation de systèmes de définition et de gestion des données fondés sur des modèles 3D. Selon son constructeur, le processus numérique pourrait permettre un gain de qualité de l'ordre de 75 %. L'appareil, notamment en matière d'avionique, de connectivité et de mise en oeuvre formera efficacement les futurs pilotes d'appareils de "5ème génération". Une autre version de l’eT-7A serait en cours de développement, mais cette fois-ci, gréée pour le combat dans le but de réaliser un chasseur léger.

Déploiement en 2022

En septembre 2018, l’US Air Force avait attribué un contrat de 9,2 milliards de dollars pour la fourniture de 351 avions d’entraînement avancés et de 46 simulateurs associés (475 et 120 à terme). Boeing s'était associé avec l’équipementier suédois SAAB pour les simulateurs et le fuselage arrière. L'eT-7A devrait remplacer le T-38 Talon à partir de 2022. L’US Navy serait également en discussion avec Boeing pour trouver un remplaçant à ses T-45 "Goshawk".