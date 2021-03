Le Spirit of Innovation de Rolls-Royce se dirige vers son premier vol

Un roulage au sol réussi...

Rolls-Royce a procédé avec succès le roulage de son avion de record « Spirit of Innovation », effectuant ainsi les derniers jalon de son voyage vers devenir l’avion tout électrique le plus rapide au monde. L’avion a été propulsé le long d’une piste par son puissant groupe motopropulseur électrique de 500 ch [400 kw] qui bénéficie de la dernière technologie de stockage d’énergie.

...Qui précède le premier vol au printemps

Le roulage de l’avion est un test critique de l’intégration du système de propulsion de l’avion, précédant les essais en vol. Le premier vol est prévu pour le printemps et lorsque, à pleine puissance, la combinaison de groupe motopropulseur électrique et système de batterie avancé alimentera l’avion à plus de 300 kts (500 km/h), un nouveau record du monde de vitesse pour le vol électrique.

Des retombées pour les taxis aériens urbains

Les caractéristiques des futurs taxis aériens en termes d'exigences au niveau des batteries seront très similaires à celles de Spirit of Innovation afin qu’il puisse atteindre des vitesses record. "Rolls-Royce utilisera la technologie du projet ACCEL et l’appliquera aux produits pour le marché. Nous apportons un portefeuille de moteurs, d’électronique de puissance et de batteries, ainsi que la mobilité pour les commuters dans le cadre de notre stratégie d’électrification", a déclaré Rob Watson, directeur de Rolls-Royce Electrical. Le programme ACCEL ou « Accélérer l’électrification du vol », comprend des partenaires clés YASA, le fabricant de moteurs et contrôleurs électriques, et la start-up aéronautique Electroflight.