Le SJ100 verra son système hypersustentateur testé au TsAGI

Le SJ100 sous l'oeil du TsAGI

En Russie, le développement du projet phare SJ100 est l'un des objectifs clés du programme de substitution des importations. Le TsAGI ou plus exactement l'Institut central d'aérohydrodynamique participe activement à la création et à l'amélioration du nouveau jet développé par Regional Aircraft, une branche de l'avionneur Yakovlev. Ainsi le TsAGI est impliqué dans tous les domaines de recherche liés au développement de l'avion. L'institut a mené des recherches sur l'aérodynamique, la résistance, la dynamique de vol, l'aéroacoustique, ... Jusqu'à présent, le cycle de recherche a été réalisé à la demande de Yakovlev, afin d'améliorer les performances de vol et d'exploitation de l'avion. Le TsAGI a déjà déterminé les charges aéroacoustiques, les méthodes de contrôle des vibrations pour les systèmes à haute portance et les parties du fuselage, et a étudié le système de données aériennes dans le cadre du projet.

Le système hypersustentateur soumis à l'équivalent de 54 000 vols

De nombreuses études ont été réalisées, pour analyser les charges dynamiques structurelles de l'avion au décollage et à l'atterrissage, le TsAGI a effectué des essais sur modèle dans une configuration proche de la configuration réelle à l'atterrissage. Les essais de certification constituent une étape importante du travail. Des activités sont en cours pour confirmer les performances du cycle de vie du SJ100, dont le caisson de voilure a été livré à TsAGI. Les essais devraient fournir des données expérimentales sur la résistance à la fatigue et la tolérance aux dommages du système hypersustentateur, mais également dans le but de vérifier l'adéquation de la conception. Le système hypersustentateur sera soumis à de multiples charges cycliques afin de vérifier la limite de vie correspondant à 54 000 vols.

Comprendre le comportement structurel des ailes

Actuellement, le TsAGI mène des activités d'ingénierie et de conception préliminaires. Ensuite, Yakovlev achèvera l'assemblage final du système hypersustentateur du SJ100 et installera les pièces montées. Les essais devraient commencer en 2025. "Les essais devraient confirmer la résistance structurelle des ailes pour le cycle de vie opérationnel et révéler de nouvelles données pour l'analyse structurelle. Ces études permettront de mieux comprendre le comportement structurel des ailes tout au long du cycle de vie de l'avion", a déclaré Mikhail Zichenkov, directeur général adjoint et responsable de la résistance des aéronefs chez TsAGI.