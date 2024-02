Le TsAGI réalise le cycle d'essais en soufflerie du SJ 100 équipé de moteurs russes

Le TsAGI au premier plan

Le programme de modernisation de l'avion court-courrier SSJ-100 et la poursuite de la mise en œuvre de nouvelles solutions techniques dans le SJ-100 constituent une priorité pour l'ingénierie aéronautique civile russe actuelle. C'est pourquoi le TsAGI (Institut central d'aérohydrodynamique) participe activement aux activités de substitution des importations des principaux systèmes du nouvel avion, dans le cadre d'un contrat avec la filiale de Rostec, Yakovlev PJSC.

Le SSJ-100 soufflé...

Ainsi le TsAGI a achevé le cycle d'essais à grande échelle du modèle d'avion court-courrier SJ-100 équipé de moteurs russes PD-8, qui s'est terminé par des essais dans la soufflerie transsonique de TsAGI. Les essais ont été réalisés au décollage et à l'atterrissage et dans une large gamme de nombres de Mach de croisière. Les essais visaient à mettre à jour la banque de données aérodynamiques relatives au décollage et à l'atterrissage avec les nacelles du nouveau moteur russe Aviadvigatel PD-8, qui remplacera le moteur étranger SaM146 précédemment installé.

...Avec dispositifs hypersustentateurs modifiés

Les performances du modèle d'avion ont également été déterminées avec des dispositifs hypersustentateurs modifiés, les becs de bord d'attaque et les volets, dont l'efficacité a été comparée à celle de la configuration de base. "Les interférences défavorables ont été étudiées dans la zone de jonction entre l'aile, le pylône et la nacelle. Les résultats ont montré qu'il n'y a pas d'effets aérodynamiques indésirables dans la zone d'installation de la nacelle du PD-8", mentionne le TsAGI.

Préparer les essais en vol

Les essais ont complété le large éventail d'études sur les performances aérodynamiques du SJ-100 avec le nouveau moteur. Au cours de l'année, les essais ont été menés dans les souffleries subsoniques et transsoniques du TsAGI. "Le bureau d'études utilise les données obtenues pour préparer les essais en vol de l'avion avec le nouveau moteur", a déclaré Ivan Chernyshev, responsable adjoint de l'aérodynamique des avions au TsAGI.