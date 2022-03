Le Sikorsky S-92 passe au mélange SAF-kérosène pour rallier l'Heli-Expo

Le S-92 au SAF...

Quelques mois après qu'Airbus ait démarré les essais de carburant durable sur son H225 "vert", Sikorsky, GE Aviation et Milestone Aviation ont annoncé que le S-92 actuellement exposé au salon Heli-Expo édition 2022, qui se tient du 7 au 10 mars à Dallas (Texas), est arrivé par la voie des airs en utilisant un mélange de carburant aviation durable (SAF). L'hélicoptère a utilisé une combinaison de biocarburant, ainsi que du carburéacteur traditionnel, pour un vol s'étendant sur 2 700 km. Sikorsky continue de rechercher des opportunités au sein de sa flotte pour utiliser du carburant aviation durable et prendre des mesures pour relever les défis environnementaux.

...Avec ses turbomoteurs GE

"GE est engagée dans les efforts de décarbonisation de l'industrie aéronautique", a déclaré Harry Nahatis, vice-président et directeur général des programmes de turbomoteurs de GE. "L'adoption accrue de la SAF est une voie vers la décarbonisation, et nous sommes fiers non seulement de soutenir nos clients chez Sikorsky et Milestone Aviation pour ce vol SAF, mais aussi d'être activement impliqués dans l'évaluation et la qualification de la SAF pour une utilisation généralisée dans l'industrie.GE a effectué des tests approfondis, notamment le premier vol de démonstration de biocarburant commercial de l'industrie en 2008, et le premier vol d'avion de ligne commercial 100 % SAF en 2018. Tous les moteurs GE et GE partnership en service aujourd'hui - et à l'avenir - peuvent fonctionner avec le SAF approuvé.