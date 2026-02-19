Le résultat opérationnel d'Air France-KLM franchit la barre historique de 2 Md€ en 2025

Pour son exercice financier 2025, le groupe Air France-KLM a publié des chiffres très solides et a battu deux records historiques. Le résultat opérationnel du groupe franco-néerlandais a passé pour la première fois la barre des 2 Md€, soit une croissance de 400 millions d'euros sur un an. La marge opérationnelle gagne un point, à 6,1 %. Parallèlement, Air France-KLM a réalisé en 2025 un trafic historique de près de 102,9 millions de passagers, soit une hausse de 5 % par rapport à l'exercice précédent. Le taux de remplissage moyen baisse très légèrement, 87,2%.

Les autres indicateurs présentent aussi de très belles performances. Le chiffre d'affaires total du groupe franco-néerlandais a atteint et dépassé les 33 Md€, soit une hausse de 4,9%. Le résultat net part du Groupe a dépassé en 2025 les 1,7 Md€, qui a presque quadruplé par rapport à l'exercice précédent. A fin 2025, le groupe Air France-KLM dispose d'un total de 9,4 Md€ de liquidités. Le renouvellement de la flotte globale du groupe se poursuit bien, avec un total de 35% d'avions de nouvelle génération, en hausse de 8 points sur un an.

Objectif stratégique : une marge opérationnelle à 8%

Pour 2026, le groupe prévoit un hausse de capacités de 3 à 5% par rapport à 2025. Il prévoit aussi une amélioration du coût unitaire par passager pouvant aller jusqu'à 2%, dont 0,5 point lié à la "premiumisation" (focalisation sur la remontée en gamme des cabines, notamment la nouvelle Première). Air France-KLM prévoit aussi un niveau d'investissement autour de 3 milliards d'euros (notamment consacré à la poursuite du renouvellement de la flotte) et un levier d'endettement compris entre 1,5x et 2x. Le groupe franco-néerlandais veut aussi continuer à travailler sur son objectif d'une amélioration de la marge opérationnelle, pour atteindre 8%.

« En 2025, Air France-KLM a réalisé une performance solide dans un environnement difficile. Nos compagnies aériennes ont transporté plus de 100 millions de passagers et généré un résultat d’exploitation courant de plus de 2 milliards d’euros – une première dans notre histoire. Nous avons progressé dans la mise en œuvre de notre stratégie de montée en gamme grâce à l’amélioration de l’expérience client déclinée dans l’ensemble de nos compagnies – notamment, avec de nouvelles cabines, le Wi-Fi haut débit et des salons à travers le monde, tout en réalisant des avancées significatives en matière de développement durable grâce au renouvellement de la flotte et à l’augmentation de l’utilisation de carburant d’aviation durable (SAF). Malgré une incertitude externe persistante, nous abordons 2026 avec confiance et avec la volonté de mettre en œuvre notre feuille de route stratégique avec rigueur et discipline afin d’atteindre nos objectifs à moyen terme. Je tiens à remercier nos collaborateurs pour leur engagement et nos clients pour leur confiance renouvelée", déclare Benjamin Smith, directeur général d'Air France-KLM.