Force aérienne belge : un renouveau américain mais aussi européen

© Gaétan Powis
publié le 12 mars 2026 à 07:00

La force aérienne belge affiche une dépendance très visible aux appareils américains, qui continuent de structurer ses capacités de combat. Ce qui n'empêche pas le gouvernement actuel d'afficher une volonté d'européanisation.

Depuis quelques années, la force aérienne belge est en pleine transformation. Celle-ci se structure en premier lieu autour du F-35, comme du F-16 en son temps. Les premiers exemplaires volent en Belgique depuis le 13 octobre dernier, alors que 8 autres servent à la formation des pilotes aux Etats-Unis.

12/03/2026 07:00
Défense

La force aérienne belge affiche une dépendance très visible aux appareils américains, qui continuent de structurer ses capacités de combat. Ce qui n'empêche pas le gouvernement actuel d'afficher une volonté d'européanisation.

Depuis quelques années, la force aérienne belge est en pleine transformation. Celle-ci se structure en premier lieu autour du F-35, comme du F-16 en son temps. Les premiers exemplaires volent en Belgique depuis le 13 octobre dernier, alors que 8 autres servent à la formation des pilotes aux Etats-Unis. Au total, 34 appareils ont déjà été commandés, mais Theo

