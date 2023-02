Le premier client américain d'Elixir Aircraft s'engage à commander 10 avions

Cirrus Aviation comme premier client nord-américain

L'avionneur de La Rochelle a gagné son premier client nord-américain après une semaine de formation réussie avec Cirrus Aviation. Après avoir passé une première commande de deux appareils lors du salon EAA Airventure Oshkosh en 2022, Cirrus Aviation est passé à la vitesse supérieure. La formation sur l'avion monomoteur développé par Elixir Aircraft s'est déroulée au siège de l'avionneur à La Rochelle, en France. Cirrus Aviation, organisme de formation au pilotage professionnel réputé et centre de maintenance certifié FAA, est basé à Sarasota, en Floride. L'équipe de Cirrus Aviation s'est rendue en force à La Rochelle pour une semaine d'essais en vol et de formation à la maintenance.

3 jours et 20 heures d'essais en vol

L'équipe Cirrus Aviation qui s'est rendue à La Rochelle était composée de cinq personnes, dont des membres de la direction, des pilotes et des techniciens de maintenance. Les trois jours complets ont consisté en 20 heures de vols d'essai, et de nombreuses heures de formation sur tous les aspects de la maintenance. En particulier les contrôles des 100, annuités et 1000 heures, ainsi que les recommandations du constructeur.

10 avions sur 5 ans

C'est grâce à ce temps passé chez Elixir Aircraft avec toute l'équipe que Cirrus Aviation a confirmé son engagement de commander dix avions. Deux nouveaux appareils par an pendant les cinq prochaines années, les deux premiers étant livrés à Sarasota dans le courant de l'année.