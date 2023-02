Le premier cargo modifié avec AeroSHARK entre en service

Lancement de l'avion cargo AeroSHARK de Lufthansa

Le premier avion cargo au monde modifié avec la technologie de surface AeroSHARK permettant d'économiser du carburant est entré en service régulier à Francfort le 3 février 2023. Après que SWISS ait transporté des passagers depuis octobre 2022 avec le premier Boeing 777-300ER ainsi modifié, Lufthansa Cargo inaugure cette technologie dans le fret aérien avec son premier 777F. Cette modification, développée conjointement par Lufthansa Technik et BASF, permet aux deux types de Boeing 777 de réaliser des économies de carburant et d'émissions de l'ordre d'un pour cent.

Vers 5 heures du matin, le premier Boeing B777F modifié, immatriculé D-ALFA et portant le numéro de vol LH8410, a décollé pour son premier vol entre Francfort et Bengaluru en Inde, d'où il se rendra ensuite à Chengdu en Chine. La modification AeroSHARK a été effectuée à la mi-janvier 2023 dans le cadre d'une escale de maintenance programmée pour le cargo et a été achevée bien avant sa fin. Maintenant que la maintenance est également terminée, l'avion a repris le service actif.

AeroSHARK : des économies de carburant

AeroSHARK est un film de surface qui imite la structure microscopique de la peau de requin. Il est constitué de nervures d'une taille d'environ 50 micromètres, les fameux riblets. Si le flux d'air sur le fuselage et les nacelles des moteurs du Boeing 777F est optimisé de cette manière, des économies de carburant significatives peuvent être réalisées. Pour les avions de Lufthansa Cargo, Lufthansa Technik estime les économies de carburant à environ un pour cent. Extrapolé à l'ensemble de la flotte 777 de Lufthansa Cargo, cela se traduira par des économies annuelles de plus de 4 000 tonnes métriques de kérosène et de près de 13 000 tonnes métriques d'émissions de CO2, soit l'équivalent d'environ 53 vols cargo aller simple/direct de Francfort à Shanghai.

Expansion de la technologie AeroSHARK

Graduellement, la modification AeroSHARK sera désormais utilisée sur l'ensemble de la flotte de Boeing 777 cargo de Lufthansa Cargo afin de rendre ces onze appareils plus économes en carburant et moins polluants. SWISS fait également modifier l'ensemble de sa sous-flotte de douze Boeing 777-300ER avec AeroSHARK. Ici, le deuxième et le troisième avion ont déjà été modifiés et reprendront bientôt le service régulier.

En décembre de l'année dernière, Lufthansa Technik a obtenu un certificat de type supplémentaire (STC) de l'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) pour deux types de Boeing 777, ouvrant la voie à l'application en série d'AeroSHARK aux flottes de Boeing 777 des clients de lancement, qui a maintenant commencé.

Lufthansa Technik et BASF ont également l'intention de développer systématiquement AeroSHARK pour d'autres types d'avions et des surfaces plus importantes afin d'aider encore mieux les compagnies aériennes du monde entier à atteindre leurs objectifs en matière d'émissions. Dans les calculs initiaux du modèle, la technologie de la peau de requin, dans sa phase d'expansion maximale, pourrait même éviter des émissions de CO2 de l'ordre de trois pour cent.