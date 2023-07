Le Nexus de Textron eAviation passe aux essais en soufflerie

Nexus soufflé en Suisse

Ce qui était un temps le Bell Nexus est désormais affilié à Textron eAviation, la société créée sur la base des actifs de Pipistrel, le fabricant slovène d'avions légers de sport, par Textron. Textron eAviation a ainsi annoncé le 17 juillet 2023 avoir commencé les essais en soufflerie pour soutenir le développement de son aéronef ADAVe (Aéronef à Décollage et Atterrissage Verticaux électrique), Nexus. Les essais permettront de valider les performances, la stabilité et le contrôle de la conception du véhicule afin de confirmer les estimations préliminaires de configuration, d'autonomie et de vitesse, ainsi que la manière dont les rotors interagissent avec l'aérodynamique du véhicule pour toutes les phases de vol, y compris la transition et la croisière.

Un concept sur le retex du V22 et du V280

"Le démarrage des essais en soufflerie est une étape majeure pour le Nexus, qui nous permet de calibrer nos simulations et de valider notre conception", a déclaré Rob Scholl, président-directeur général de Textron eAviation. "L'aéronef Nexus et Textron eAviation s'appuient sur la vaste expérience de programmes tels que les Bell V22 et V280. Les données et les enseignements tirés de ces essais en soufflerie nous permettront d'affiner encore nos modèles et nos conceptions afin de concevoir un avion eVTOL viable et de premier plan", ajoute Rob Scholl.

Une maquette à 23 %

L'essai en soufflerie Nexus est réalisé sur un modèle à l'échelle 23 % afin d'évaluer les rotors dans toute la gamme des angles de conversion et des niveaux de puissance, en s'appuyant sur les décennies d'expérience de Textron en matière d'essais dans le cadre du développement de ses produits pour les rotors basculants, les turbopropulseurs et les avions à réaction. Les essais fournissent également des informations immédiates sur la taille de l'empennage, les besoins en puissance du moteur, les stratégies de transition, la poussée nette en vol stationnaire et la traînée aérodynamique, ouvrant ainsi la voie à des exigences finales conformes aux normes de certification.