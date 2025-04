Le Gulfstream G800 obtient les certifications de la FAA et de l'EASA

Le Gulfstream G800 certifié FAA et AESA

Gulfstream Aerospace a annoncé le 16 avril 2025 que le tout nouveau Gulfstream G800, l'avion d'affaires biréacteur à long rayon d'action, a obtenu la certification de type de la Federal Aviation Administration (FAA) ainsi que la certification de l'Agence européenne de la sécurité aérienne (EASA), et ce, avec des capacités de performance encore supérieures à celles prévues initialement.

15 186 km d'autonomie à Mach 0,85

Ces certifications confirment l'amélioration des performances de l'avion, notamment une autonomie de 8 200 milles nautiques/15 186 kilomètres à la vitesse de croisière à long rayon d'action de Mach 0,85, soit une augmentation de 200 nm/370 km par rapport aux prévisions initiales. Le G800 peut également parcourir 7 000 nm/12 964 km à sa vitesse de croisière élevée de Mach 0,90 ou une distance sans précédent de 8 000 nm/14 816 km à Mach 0,87. La vitesse maximale d'exploitation de l'avion est passée de Mach 0,925 à Mach 0,935.

L'accès à d'avantage d'aéroports

En outre, le G800 a été certifié avec une distance de décollage de 5 812 pieds/1 771 mètres et une distance d'atterrissage de 3 105 pieds/946 m (jour ISA standard, niveau de la mer), toutes deux plus courtes que celles annoncées initialement, ce qui permet aux clients d'accéder à davantage d'aéroports. « Le G800 marque la dernière évolution de l'aviation d'affaires alors que nous continuons à construire la flotte de nouvelle génération et à apporter au marché des performances et une efficacité à la pointe de l'industrie. Grâce aux améliorations que nous avons apportées aux capacités, les clients de Gulfstream bénéficieront grandement de la flexibilité et de l'autonomie accrues du G800 »,, a déclaré Mark Burns, président de Gulfstream.

866 m d'altitude cabine à 12 497 m

Le G800 offre un confort de cabine élevé avec notamment l'altitude cabine la plus basse de l'industrie (2 840 ft/866 m en vol à 41 000 ft/12 497 m), partagée avec le Gulfstream G700, un air 100% frais, un système de purification de l'air par ionisation plasma et 16 fenêtres ovales panoramiques Gulfstream. L'intérieur silencieux peut être configuré avec jusqu'à quatre espaces de vie ou trois espaces de vie et un compartiment réservé à l'équipage. Le très long rayon d'action, les performances à grande vitesse et le rendement énergétique élevé du G800 sont dus à la combinaison des moteurs Rolls-Royce Pearl 700 et de l'aile aérodynamique et de l'ailette conçues par Gulfstream.