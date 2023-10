Le Gulfstream G500 décroche sa certification approche forte pente

Avec la NBAA à venir

Avec la NBAA en perspective -la convention va se tenir pour l'édition 2023 du 17 au 19 octobre à Las Vegas- les constructeurs aéronautiques s'agitent. Le dernier en date n'est autre que Gulfstream Aerospace, qui a annoncé le 10 octobre 2023 que le Gulfstream G500 de nouvelle génération a été certifié pour les opérations en approche à forte pente par l'administration fédérale de l'aviation (FAA, le régulateur américain), ce qui lui permet d'accéder à certains des aéroports les plus difficiles du monde.

L'accès pour Londres la City, Lugano

Le G500 a démontré sa maniabilité à basse vitesse et ses capacités sur terrain court en 2021 avec des atterrissages sur des aéroports tels que l'aéroport de Londres City en Angleterre, qui possède une piste courte et des exigences strictes en matière de réduction du bruit, et l'aéroport de Lugano en Suisse, qui est situé dans l'embouchure d'une vallée et nécessite une approche extrêmement raide.

19 passagers et 9 816 km d'autonomie

"Nous sommes heureux d'offrir également la possibilité d'effectuer des approches à forte pente, ce qui offre une flexibilité supplémentaire en ouvrant l'accès à un plus grand nombre de destinations dans le monde", a commenté Mark Burns, président de Gulfstream. L'avion peut accueillir jusqu'à 19 passagers et jusqu'à huit couchages, et peut parcourir 5 300 miles nautiques ou 9 816 kilomètres à Mach à Mach 0,85 ou 4 500 nm soit 8 334 km à Mach 0,90. Il a une vitesse d'exploitation de Mach 0,925.