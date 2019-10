Le Gulfstream G500 certifié EASA

Gulfstream Aerospace a annoncé le 15 octobre 2019 que le Gulfstream G500 a reçu sa certification de l'Agence européenne de la sécurité aérienne, ouvrant la voie aux livraisons aux clients.

« Le G500 a été très bien accueilli en Europe », a déclaré Mark Burns, président de Gulfstream. Bien avant l'entrée en service du G500 en septembre 2018, l'avion avait déjà prouvé sa maturité et ses capacités avec une vingtaine de records de vitesse ville à ville, établis à travers le monde.

Ce nombre a depuis augmenté à 35 et comprend Séville, Espagne, à Abu Dhabi en 5 heures et 45 minutes; Genève à Chicago en 8 heures; Doha, Qatar, à Shannon, Irlande, en un peu plus de 7 heures et 30 minutes; et Farnborough, en Angleterre, à Las Vegas en 10 heures et 20 minutes.

Le G500 peut parcourir 4 400 milles marins (8 149 kilomètres) à Mach 0,90 et 5 200 nm (9 630 km) à Mach 0,85.